Altını olanlar ne yapacağını şaşırıp kaldı. Altınlar bozdurulsun mu yoksa beklensin mi akıllarda bu soru işareti akıllarda kalmış. Peki altını olanlar yapacak?

Altını olanlar bozdursun mu? İslam Memiş'ten son dakika açıklaması

Altın fiyatları artan dolar ile her geçen gün rekor üzerine rekor kırıyor. Gram altın tarihi rekor seviyesinin de üzerine çıkarak 600 TL'yi aştı. Fiyatlar böyle artmışken vatandaşların aklında tek bir soru var! Peki, bu fiyatlardan altın alınır mı?

Yeni alım yapmak isteyen yatırımcılar tedirgin. “Bu fiyatlardan altın alırsam zarar ederim” düşüncesi yatırımcıların içini bir fare gibi kemirirken, elinde altını olanlar bozdursun mu sorusu da çokça araştırılan konuların başında geliyor.

“Yarın bu fiyatları bir daha göremem” korkusu yaşayan kimi yatırımcılarsa ellerindeki altını satıp nakde mi dönsem diye merak içerisinde. Altın Uzmanı, ünlü ekonomist İslam Memiş altın fiyatları düşer mi, altında yeni rekorlar gelir mi sorularına son dakika altın yorumu ile yanıt verdi. İşte çarpıcı analiz.

ALTIN BOZDURUP EV ALINIR MI?

Altın yatırımcısının uzun vadede kazanacağını söyleyen Altın uzmanı ve ekonomist İslam Memiş, ev alma düşüncesi olanları, “Ev almak için altın biriktirmişsem 600'e kadar yükselmişken ev alırım. Çünkü ev fiyatları da dövize bağlı maliyet olduğu için, dolar kurunun yükselmesi, enflasyonun yükselmesi beraberinde emlak fiyatlarının yükselmesi anlamını taşıyor. Dolar kurunun yükselmesi fiyat artışlarına neden oluyor. Türkiye'deki nüfus artışını biliyorsunuz. Şu anda sanayide depo olarak kullanılan yerler sığınmacılara kiraya verildi. Şu an Türkiye'de evin deposunu daireye çevirip kiraya verenler oldu. Dünya kıtlıktan dolayı, jeopolitik risklerden dolayı kitlesel göçlerden dolayı 1+1 almak daha avantajlı” sözleriyle uyardı.

ALTIN BOZDURUP ARABA ALINIR MI?

Altın yatırımcısı elinde olan altını bozdursun mu, bu fiyatlardan satıp daha alttan alım yapılır mı? Yatırım tavsiyesi vermeden sadece tahmin ve öngörülerini paylaşan Altın uzmanı İslam Memiş, “Bu fiyatlardan araba alınır mı? Bu tamamen tercih meselesi. Bu parayı farklı türde değerlendirmek isteyenler tercihini daireden yana kullanabilirler. 400-500 bin liralık aracın kasko, sigorta bedelini düşünün. Herhangi bir sebepten dolayı aracınıza biri çarpsa aracın değeri düşüyor. 400-500 bin liralık arabanın farı kırılsa 2-3 binden aşağı değildir. Koltuk arızalansa 10-15 bin liradan aşağı değil. Ciddi bir götürüsü var. Ama bunun haricinde maksat bir yerden bir yere gitmekse ben 80 bin liralık bir araca biniyorum. Çünkü bu benim işimi görüyor” ifadelerini kullandı.

İŞTEN ARTMAZ, DİŞTEN ARTAR!

İşten artmaz, dişten artar diyerek tavsiyelerini art arda sıralayan altın uzmanı İslam Memiş, “Dubleks evde oturmayabilirsiniz, bir eviniz var mı? Önemli olan bu. Sizi mutlu eden bu olmalı. Lüks araçları gören arkadaşlar bize de nasip olsun demesin. O streste gerek yok. 80 bin liralık araç senin de ihtiyacını görüyor. Çok parası varsa ona göre standartları var. Ona göre de gideri var, riski var. Altın satıp daire alabilirsiniz. Yatırım amaçlı ev alabilirsiniz. Araba alır mıyım? Evet yükselmeye devam edecek ama 1 milyonluk araba almayın. Devir ekonomi devri. Kemerleri sıkma devri” şeklinde konuştu.