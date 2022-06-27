Altında düşüş sürer mi? Ekonomist İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli tavsiye

BBDK kararları ile düşüşe geçen dolar ve altın sürpriz rakamları gördü. 27 Haziran pazartesi günü altın ve dolardaki düşüş devam etti. Gram altın hızlı bir düşüşle sabah saatlerinde 950 lirayı gördü. Dolar kuru da geriledi. Altın borcu olanlar ile altın ve dolara yatırım yapanlar ise 'neler oluyor' altın ve dolar daha da düşer mi sorusunu yöneltiyor. Ekonomistlerin beklediğinden daha fazla düşen altın ve dolar yatırımcıya sürpriz alım fırsatı sundu. Peki bundan sonra ne olur? İşte son piyasa verileri ve altın ile dolar için ekonomistlerin tahminleri:

27 Haziran altın ve dolar fiyatları şöyle: Sabah saatlerinde 950 lirayı gören gram altın yatırımcıların alımları ile öğleden itibaren toparlandı. Saat 17.00 itibariyle gram altın 974 lirada dengelendi. Çeyrek altın 1.595 lira, yarım altın 3.191, cumhuriyet altını 6.363 liradan satılıyor. Dolar kuru 16.60 lira, euro ise 17.57 lirada. Peki altın daha da düşer mi bu rakamdan alınır mı? İşte bu sorunun yanıtı:

İslam Memiş'ten bomba gram altın açıklaması

BDDK'nın kararının ardından düşüş eğilimine giren altın ve doların seyri sizce ne olacak? sorusuna yanıt veren Memiş "Gram altında, 950-bin 50 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Yavaş yavaş altın alınabilir. Alım yapacak vatandaşlarımız, 950-bin lira aralığından kademeli olarak alabilir. Bu alımları yaptıktan sonra yıl sonu için bin 400 lira seviyesindeki öngörümde bir değişiklik yok. Bin lira seviyesinin altında kademeli alım yapabilirler. Yılın kalan yarısında ONS altında sert yükselişler bekliyoruz." dedi ve şöyle devam etti:

-Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı geniş bir ekonomi paketi var. Herkes bunu beklemeli. Bu geniş kapsamlı ekonomi paketinden sonra tekrar temmuz-ağustos aylarında bir gerileme göreceğiz.

- Dolayısıyla eylüle kadar problem görmüyorum. Eylülden sonra küresel piyasalarda ciddi bir resesyon gelecek zaten. Bütün ülkeleri olumsuz yönde etkileyecek bir süreç olacak.

-16,35-17,35 dolar TL kurunda bu aralığı takip edebilirsiniz. Dolar tarafındaki sorumluluğumu atmış bulunuyorum. 16,60-16,70 aralığından 17,22 liradan satmış oldukları dolarını bugün yerine koyacak.

-Gram altınımızı yerine koymak için süreç var. Gram altın almak istiyorsanız bu fiyatlardan alabilirsiniz. Gram altın TL fiyatında satış yapan arkadaşlarım bugün yerine koyuyorlar. Altının ons fiyatında, gümüş ons fiyatında öngörümde değişiklik yok. Yukarı yönlü ataklar gelebilir. 950 lira altında gram altın bulamayacaksınız.

-Yeni ev alacaklar Ağustos ayını beklemeli. Ucuz projelerde Türkiye'nin her yerinde binlerce konut satışı olacak. İlk kez ev sahibi olacaklar Ağustos ayındaki projelerle ilgilenmeli. Otomotiv sektöründe de fiyatlarında da sürpriz gelişmeler olacak. Temmuz-Ağustos ayında... Nakitlerinizi hazırlayın.