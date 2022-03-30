Altın ve dolar tepetaklak oldu! İslam Memiş'ten uyarı gecikmedi

Bu sürecin 2-3 yıl daha kontrollü bir biçimde devam edeceğini söyleyen Memiş, ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu dile getirdi.Ünlü analist altın fiyatı için yıl sonu tahminini de açıkladı.

Son dakika: Gram altın, ons altın ve dolar fiyatı Rusya-Ukrayna cephesinden gelen müzakere haberleri sonrasında yüzde 3’ten fazla düşüş yaşadı. Savaşta 34 gün geride kalırken Rusya ile Ukrayna İstanbul’da müzakere masasına oturdu. Kesin bir karar çıkmasa da Türkiye’nin savaşta garantör ülke olması istendi. Açıklamalar müzakerelerin devam edeceği yönünde oldu. Rusya, taleplerin Putin’e iletileceğini ve üst düzey görüşmeler için ön aşamanın geçilmesi gerektiğini belirtti.

İslam Memiş'ten altın ve dolar yorumu

Gram altın, ons altın ve dolar fiyatı Rusya-Ukrayna cephesinden gelen müzakere haberleri sonrasında yüzde 3’ten fazla düşüş yaşadı. Savaşta 34 gün geride kalırken Rusya ile Ukrayna İstanbul’da müzakere masasına oturdu. Kesin bir karar çıkmasa da Türkiye’nin savaşta garantör ülke olması istendi. Açıklamalar müzakerelerin devam edeceği yönünde oldu. Rusya, taleplerin Putin’e iletileceğini ve üst düzey görüşmeler için ön aşamanın geçilmesi gerektiğini belirtti.

ALTIN VE DOLARDA SERT DÜŞÜŞ

Bu haberler sonrası bir süredir 1900-1950 bant aralığına sıkışan altının ons fiyatı dün 1920 dolardan güne başlamasının ardından sert bir düşüş yaşayarak en düşük 1890 doları gördü. Dolar/TL kuru da 14,84 seviyelerinden 14,53’e geriledi.

920 liradan açılış yapan gram altın ise ons altın ve dolar kurundaki gerilemeyi takip ederek 888 liraya çekildi. Bu seviye 4 Mart sonrası en düşük seviye oldu. Ay içinde artan jeopolitik risklerle gram altın fiyatı 968 TL’ye çıkarak 2022’nin en yüksek seviyesini görmüştü. 30 Mart Çarşamba sabahında ise ons altın fiyatı 1922 dolar, gram altın fiyatı 903 lira, dolar/TL kuru 14,61 lira ve euro/TL ise 16,24 liradan değerleniyor.

İSLAM MEMİŞ: BALON SENARYOSU VARDI

Konuya ilişkin Youtube hesabından bir değerlendirme videosu paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Piyasalarda manipülasyonla köpük oluşturup patlattıklarını dile getiren İslam Memiş, “Yüksekten maliyet yapanlara gaza gelenlere geçmiş olsun. Ancak tabii ki kazanacaksınız. Neden, ne demiştik, bu sene sonunda gram altında 1450, gümüşün gram seviyesinde 20 lira. Problem yok beklemeye devam edin. Ancak önemli olan şu malı alırken niye kazanmıyorsunuz? Tam tersi bir senaryo da olabilirdi. Bir köpük bir balon senaryosu vardı, savaşla da birlikte milleti kandırdılar.

Sosyal medya algısıyla yatırımlarına yön verenler, algı operasyonlarıyla duygularıyla hareket edenler, uçacak kaçacak söylemleriyle birikimlerine yazık edenler olmasıydı onlar para kazanamayacaktı. Yüksekten maliyet yapanlar onların eline yağ sürdünüz. Sadece 1 ay sabredemediniz. Önümüzde bir sürü zaman var, 9 ay gibi bir süreç var. 9 ayda daha ne hikâyeler duyacağız, göreceğiz. Manipülasyon piyasasında onların birikimlerini korumak benim vazifemdir. Ancak 2 bin dolar seviyesinde bir köpük oluşturup patlattılar, gram altında 960 lira, patlattılar güm” dedi.

"BU SÜREÇ BİTMEZ, HER DÜŞÜŞÜ DEĞERLENDİRİN”

"Bu rakamsal değerleri göz önünde bulundurduğumuz zaman nefsimizle değil irademizle mantığımızla hareket edeceğiz. Rusya ve Ukrayna, İstanbul'da görüştü, alt zemin oluşturuldu. Zelenski ile Putin'in bir araya gelmesi için bir yol açtıklarını gördük. Daha önce size ne anlatmıştım, bu süreç bitmez, 2-3 sene kontrollü bir biçimde devam eder demiştim. Bu düşüncemde bir değişiklik yok. Kontrollü biçimde bu süreci devam ettirecekler” ifadelerini kullanan İslam Memiş şöyle konuştu:

“Düne kadar şöyle olacak böyle olacak deyip fiyatlarını artırdılar. Bugün görüşme oldu, barışacaklarmış diye fiyatları düşürdüler. Arkadaşlar manipülasyon piyasasındayız. İnsanlara al sat yaptırarak elindeki varlıkları alacaklar. 2020 yılından beri enflasyondan bahsediyoruz. 2023'e kadar enflasyon yıllar. Manipülasyonla insanlar günlük al sat yaptırılarak ellerindeki varlıklar alınıyor.

Siz kazandığınızı düşünürken onlar büyük kazanıyor. Bu bir aylık süreç içinde bankaların makas aralıklarını biliyorsunuz. Ekmek yedirmezler. Sermaye sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Kısa vadeli al sattan mümkün olduğunca uzak durun. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirin. 1 ay sonraki senaryoları gördüğünüz zaman ne demek istediğimi net bir şekilde görebilirsiniz."

GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI VEREN SEVİYELER

Fiyatların bir miktar daha geri çekilebileceğinin altını çizen İslam Memiş, “Fiyatlar çöktü, sert bir şekilde geriledi. Bir miktar daha bu gerileme devam edecektir. İlk kademeli alım yapacağınız gram altın seviyesi 880 lira. Ons altın 2 bin dolar seviyesini kırmışken 1880 dolara düşeceğini söylemek de her babayiğidin harcı değil. Gram altını kademeli alabilirim, bugün de olabilir 890'dan başlayarak alabilirim. 900 lira seviyesinin üzerinden almayın. Bugün kademeli alım yapan arkadaşlar bu olumlu rüzgârın geçici olacağını düşünmeli. Bu fiyatlar düşüş anlamında kalıcı olmayacaktır” dedi.

“AMAÇ ENFLASYONU UNUTTURMAK”

“Net bir şekilde söyleyeyim bu fiyatlar kalıcı değil, kademeli bir şekilde al” diyen İslam Memiş, “Bu yalancı bahar esintisi kalıcı değil. Kontrollü bir şekilde bu süreç devam edecek. Maksat insanlara enflasyonu unutturmak. İnsanlar önümüzdeki aylardan itibaren Merkez Bankalarının faiz artışlarına odaklanacaklar.

Bakalım yatırımcılar bu kez tuzağa düşecek mi? Enflasyonun olduğu yerde altın ve gümüş kraldır arkadaşlar. Aldın aldın, almadın bekledin, hazır düşük fiyattan aldığını sattın, geçmiş olsun kardeşim” şeklinde değerlendirmede bulundu.