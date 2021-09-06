Altın fiyatları düştü mü? Ne kadar düştü? İşte güncel fiyatlar...

En çok merak edilen sorulardan birisi olan Altın fiyatları düştü mü? Ne kadar düştü? Fiyatlar belli oldu. İşte fiyatlar...

Altın fiyatları 6 Eylül tarihinde ne kadar, kaç TL? merak ediliyor. Elinde altını olanlar ve alış-satış işlemi yapacaklar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Düğün sezonunun da yaşandığı bu günlerde altında hareketli zamanlar geçiriyor. Güncel çeyrek altın fiyatları, gram altın fiyatları ve yarım altın fiyatları haberimizde...

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı önceki kapanışını 794,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın güncel fiyatı ise aşağıdadır.

Alış fiyatı 791,00 TL

Satış fiyatı 802,00 TL

altın fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın fiyatları önceki kapanışını 488,17 TL'den yapmıştı. Gram altın fiyatı bugün güne düşüşle başladı. Gram altın fiyatları en çok merak edilen altınlardan. İşte güncel fiyatlar:

Alış fiyatı 487,06 TL

Satış fiyatı 487,10 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın fiyatı önceki kapanışını 1.589,00 TL'den yapmıştır. Yarım altın fiyatı güncel fiyatları ise şu şekilde:

Alış fiyatı 1.584,00 TL

Satış fiyatı 1.604,00 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış fiyatı 3.208,32 TL

Satış fiyatı 3.289,21 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış fiyatı: 3.151,00 TL

Satış fiyatı: 3.198,00

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış fiyatı: 3.185,47 TL

Satış fiyatı: 3.232,95 TL

22 AYAR ALTIN TL/GR NE KADAR?

Alış fiyatı: 439,68 TL

Satış fiyatı: 460,68