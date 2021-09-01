Altın Fiyatları Düştü Mü? 1 Eylül Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Altın Fiyatları Ne kadar oldu? Çeyrek Altın Ne kadar? Tam altın Ne kadar? Altın Fiyatları Düştü Mü? Altın Fiyatları Yükseldi Mi? Altında Son Durum Nedir? Gram Altın Ne kadar Oldu? 1 Eylül Altın Fiyatları...

Çeyrek ve gram altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Geçen aftaya yükselişle başlayan altın fiyatları hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki hareketlilik ve merkez bankaları tarafından alınan kararlarla birlikte hareketlenen altın fiyatları Türkiye'de de yükseldi. Peki, 1 Eylül 2021 Çarşamba altın fiyatları nasıl oldu?

1 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları bugün düne göre yükselişle başladı. Çeyrek alıtn ise tekrar 800 liranın üzerine çıkmış durumda. İşte altın fiyatları:

24 AĞUSTOS 2021 SALI GÜNÜ ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 500 lirayı, en yüksek ise 489 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 488 bin 500 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 263 milyon 591 bin 94,24 lira, işlem miktarı ise 539,00 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 267 milyon 23 bin 876,69 lira oldu.

İşte 24 Ağustos altın fiyatları:

Çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ağustos 2021 Salı günü ne kadar oldu?





23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Gram altın fiyatları 23 Ağustos Pazartesi günü 487 liradan başlarken, çeyrek altın 807 liradan başladı. Cumhuriyet altını bugün 3 bin 217 liradan satılıyor. Yarım altın ise 1614 lira oldu. İşte bugünkü altın fiyatları tablosu:

Çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü ne kadar oldu?

23 Ağustos 2021 Pazartesi Altın Tablosu





20 AĞUSTOS 2021 CUMA GÜNÜ ALTIN TABLOSU

Altın fiyatları hafta boyunca zikzaklı bir grafik ortaya koydu. Hafta sonuna doğru ise yükselmeye başladı, cuma günü yatay bir seyirle haftayı kapattı. İşte altın fiyatlarının son bir haftalık seyri ve haftayı kapattığı tablo:

Çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ağustos 2021 Cuma günü ne kadar oldu?

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları geçen hafta yaşadığı düşüşü hafta sonuna doğru toparlamaya başlamıştı, ancak gelinen noktada yeni haftaya da düşüşle başladığı görülüyor. Gram altın yeni haftaya 485 liradan başladı. Çeyrek altın ise 800 TL'den işlem görüyor. Yarım altın 1.600 TL'den başlarken, Cumhuriyet altını ise 3 bin 189 liradan işlem görüyor.

Çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Ağustos 2021 Cuma günü ne kadar oldu?



13 AĞUSTOS 2021 CUMA GÜNÜ ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları haftanın son gününe yükselişle başladı. Gram altın 484 liraya kadar yükseldi. İşte altın fiyatlarında son durum:

Çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Ağustos 2021 Cuma günü ne kadar oldu?



12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 12 Ağustos Perşembe günü de düşmeye devam etti. Serbest piyasada gram altın fiyatları 481 liraya kadar düştü. İşte son durum:

Çeyrek ve gram altın fiyatları 12 Ağustos 2021 Perşembe günü ne kadar oldu?



9 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Gram altın yeni haftaya 483 liradan başlayarak son haftaların en kötü başlangıcını yaptı. Çeyrek altın ise bugün 803 liradan başladı.

Çeyrek ve gram altın fiyatları 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın fiyatları 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü ne kadar oldu?

6 AĞUSTOS 2021 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları pazartesi gününden itibaren yükselmeye başladı. Hafta içi yükselişini aralıksız bir şekilde sürdüren altın tekrar 500 liraya dayandı. İşte altın fiyatlarında son durum:

Çeyrek ve gram altın fiyatları 6 Ağustos 2021 Cuma günü ne kadar oldu?



3 AĞUSTOS 2021 ALTIN FİYATLARI TABLOSU

Gram altın bugün 484 liraya kadar gerilerken, çeyrek altın 799 liraya gerilemiş durumda. Cumhuriyet altını bugün 3 bin 182 liraya gerilerken, yarım altın ise 1 598 liraya düştü.

2 AĞUSTOS 2021 ALTIN FİYATLARI

2 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibariyle çeyrek altın ve gram altın fiyatları şöyle oldu:

Gram altın fiyatları bugün 489 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise 806 liradan işlem görüyor.