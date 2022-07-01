Altın almalı mı satmalı mı? Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli uyarı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten özellikle gram altın ve gümüş için uyarılar geldi.

EKONOMİ 01.07.2022, 22:47 01.07.2022, 23:36
Altın almalı mı satmalı mı? Piyasa Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara önemli uyarı

BDDK’nın müdahalesiyle dolardaki yükseliş 1 lira kadar gerilemişti. Öncesinde 1050 TL üzerinde olan altın, müdahale sonrası 975 liraya kadar inmişti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Ciddi bir baskı ve manipülasyon var" diyerek yatırımcıya gram altın uyarısı yaptı.

"9 liralık makas aralığı var"

Gram altın ekranlarda 974 lira diyen Memiş, “Gün içinde 994'e kadar işlemler gerçekleşti ama Kapalı Çarşı'da 983 lira. 9 liralık makas aralığı var. Yine bankalardan almak istediğinizde altını, makas aralığını göz önünde bulundurun. Değişken fiyatlar göreceksiniz, altın düşüyor, almayalım, bekleyelim düşüncesinde olanları uyarmak isterim” ifadelerini kullandı.

"Kademeli alım yapabilirsiniz"

1000 lira altında, 950-1000 aralığında sadece kademeli alım yapabilirsiniz diyen Memiş, “Bana göre çok iyi bir karar. Bir sonraki atak 1050, bir sonraki atak 1200 ve yılın son çeyreğinde 1450 benim için şaşırtıcı olmayacaktır” dedi.

Gram altının aslında orta ve uzun vade için avantaj niteliği taşıdığını belirten Memiş “Elinde gram altın bulunduran yatırımcının da her yükselişte hemen satalım. Bence satmayalım. Onsta ciddi bir baskılanma var. 1810 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi” diye konuştu.

Altın ciddi baskı altında

Mevsimsel etkiden dolayı enflasyon rakamlarının düşeceğini belirten Memiş, altın ve gümüşte ciddi bir baskı ve manipülasyon var diye konuştu.

950 lira seviyesi altında gram altın görmek bugünlerde hayal gibi duruyor diyen Memiş, “İş alıma geldiği zaman hiç de fiyatlar o şekilde değil" değerlendirmelerinde bulundu.

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