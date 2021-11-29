Ali Babacan: Suriyelerle ilgili harcamalar çok büyük değil

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Babacan, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SURİYELİLERLE İLGİLİ HARCAMALAR BELLİ, ÇOK BÜYÜK RAKAM GÖRMÜYORUZ"

Babacan, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili harcamalarla ilgili ise, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bütçemizde Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili harcamalar belli. Yurt dışındaki yardım destek belli. Bütçeye baktığımızda çok büyük rakam görmüyoruz. Suriyeliler gelirken sayın Erdoğan çıktı, 30-35-40 milyar dedi. Zımni maliyet diye bir şey var. Gölge bir maliyet ve bunun üzerinden çıkarıyorsunuz. Fiili maliyet o kadar yüksek değil. Üstelik çalışıp da kazanan Suriyeliler de var. AB'den gelen hibe de var.

"SURİYELİLER GELDİĞİNDE YENİ BİR OKUL İNŞA ETMEDİK, DOLAYISIYLA YENİ BİR YATIRIM YOK"

Suriyelilerle alakalı ekonominin, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili olmadığını düşünüyorum. Bu ülke güçlü bir ülke. Suriyeliler geldiğinde yeni bir okul inşa etmedik ki. Dolayısıyla yeni bir yatırım yok. Bu işin sadece cari giderleri var. Sosyal destek, yardım var. Türkiye gibi ülkelerin ekonomisini bunlar belirlemez. Aslolan öngörülebilirlik ve güven ortamıdır." Ensonhaber