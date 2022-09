Al-satçılar ikinci el oto piyasasından çekiliyor

Otomobil alım satımında fahiş fiyatların önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildi.

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İkinci el araç satışlarına yönelik alınan yeni karar ile 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu kararla birlikte sıfır alınan araçlar, 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı gerekirse uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Pİyasaya olumlu yansıdı

İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluk, ikinci el otomobillerin fiyatlarına olumlu etki ediyor. 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi, piyasaya olumlu yansımaya başladı.

İHA'da yer alan habere göre galericiler ikinci el otomobil piyasasında gerçek alıcıların kaldığını belirtirken, bu süreç devam ederse ikinci el otomobillerde yüzde 5 veya 10 arasında bir indirimin olabileceğini söyledi.

Geçen aylara bakıldığında piyasayı yüzde 90 oranında al-sat yapan vatandaşların yönettiğini belirten galericiler, şu anda yeni düzenleme ile piyasada al-sat yapan vatandaşların kalmadığını belirtti.

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluğu al-sat yapan vatandaşın çekilmesine bağlayan oto galerici Yılmaz Kebapçı, ''İkinci el piyasası şu anda durgun seviyede. Geçen aylara göre daha da durağan ilerliyoruz. Geçen aylarda çok fazla piyasada al-sat yapanlar vardı.

"Satışların yüzde 90'ı al-satçıların"

Araç satışlarının yüzde 90’ını ayakta al-sat yapanlar oluşturuyordu. Şu anda düzenlemelerin ardından sadece gerçek biniciler kaldı. Ayda 11, 12 tane araç satıyordum, şimdi ise 1 veya 2 tane anca satıyorum. Krediler düşüşte biraz daha düşerse piyasa canlanabilir.

Her sene bu mevsimlerde araç piyasası durgun olur. Kimi fındığa kimisi tatile gitti. Eylül ayında da insanlar çocuklarının okul telaşına düşüyor. Şu an ki durgunluk normal, her sen yaşadığımız bir durum.

Bu durum 9’uncu ve 10’uncu aydan sonra hareketlilik başlar, piyasa canlanır. Piyasalar hızlanırsa tekrardan aylık satışlarımıza dönebiliriz. Araçlara talep olmamaya devam ederse indirim devam eder. Yaklaşık yüzde 5 ve 10 arası indirim olur.'' dedi.

ensonhaber