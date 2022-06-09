Aklınızı başınızdan alacak en büyük zam geliyor! Benzin ve motorine dev zam

Artan dolar kuru ve petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatları adeta uçuşa geçti. Bu gece yarısı öyle bir zam geliyor ki aklınızı başınızdan alacak. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 10 Haziran 2022 günü (bu gece yarısı) motorin, benzin ve LPG'nin litre ücretlerine bugüne kadar yapılan zamların en büyüğü geliyor.

Bu gece yarısı motorine 2 lira 60 kuruş zam...

Motorinin litre fiyatına 8 Haziran Çarşamba günü gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından bu gece de şimdiye kadar yapılan zamların en büyüğünün geleceği belirtiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre 10 Haziran'ın ilk dakikasından itibaren motorinin litre fiyatına 2 lira 60 kuruş zam geliyor.

Motorinin litresi yeni zamla 30 lirayı aşacak

Kaynaklar, 2 lira 60 kuruşluk motorin zammının gece için pompa fiyatlarına yansıtıldığını ifade etti. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 30 liranın çok üzerine çıkacak. Çarşamba günü gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27.89 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 28.01 TL'ya çıkmıştı. Yeni zamla birlikte motorinin litresi 30.60 lirayı geçecek.

Benzine 1 lira 45 kuruş zam geliyor

Artan petrol fiyatları ve dolar/TL kuru nedeniyle cuma gecesinden itibaren benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor. Son 7 ayda benzine yapılan zam oranı yüzde 200'ü geçmişti.

LPG'ye 45 kuruş zam gelebilir

Sektör kaynakları LPG'ye de bu gece zam gelebileceğini ancak henüz bunun kesinleşmediğini ifade ediyor. LPG'ye de 45 kuruşluk zam gündemde. LPG, İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.

Brent petrol 124 doları geride bıraktı!

ABD'den gelen stok verilerinin petrol piyasasında sıkılaşma sinyalleri vermesinin ardından petrol fiyatlarında güçlü seyir sürdü. ABD ham petrolü 122 dolar seviyesinden işlem görürken, Brent petrol de 124 dolar seviyesine yükseldi. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 123,43 dolardan işlem görüyor.

- ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 416 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,8 milyon varil azalacağı yönündeydi.

- Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 800 bin varil (yüzde 0,4) azalışla 218 milyon 200 bin varile geriledi.

- Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 7 milyon 300 bin varil (yüzde 1,4) azalışla 519 milyon 300 bin varile düştü.

- Söz konusu veriler, seyahat sezonunun da etkisiyle talep toparlanmasının devam ettiğine yönelik algıyı güçlendirerek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

- Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de beklenenden güçlü gelen mayıs ayı ihracat verileri de fiyatları destekliyor. Çin'in ihracatı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 arttı. Ülkenin Covid-19 salgınını kontrol altına almasının ardından ekonominin yeniden açılmaya başlaması ve gelen pozitif veriler, petrol fiyatlarını olumlu etkiliyor.

- Ancak Çin'in Şanghay kentinin bazı bölgelerinde yeni kısıtlama tedbirlerinin uygulanacağına yönelik haberler fiyatları baskılıyor. Şehrin Minhang bölgesinde salgının yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında, vatandaşlara iki gün boyunca evde kalmaları çağrısı yapıldı.

- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, üretim artışı kararına rağmen yeterli ek kapasiteye sahip olmamaları da arz tarafında endişelere neden oluyor. Grup, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıklamıştı.

- Brent petrolde teknik olarak 125,17 ile 126,76 dolar aralığının direnç, 121,22 ile 118,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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