Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Petrol ve dolar piyasalarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları da bu dalgalanmayla birlikte dalgalanmaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 76 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı. Benzin grubunda ise şu an herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.