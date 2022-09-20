Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorinin litre fiyatına çok büyük indirim geldi. İndirim 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli oldu. Benzine indirim var mı? İşte indirimli motorin fiyatları...

EKONOMİ 20.09.2022, 10:25
Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorine indirim geldi

Petrol ve dolar piyasalarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları da bu dalgalanmayla birlikte dalgalanmaya devam ediyor. 

Motorinin litre fiyatına 1 lira 76 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren pompaya yansıtıldı. Benzin grubunda ise şu an herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
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2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1