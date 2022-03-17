Akaryakıt zammı ulaşım sektörünü vurdu: Otobüs biletleri uçak biletleriyle yarışıyor

Artan akaryakıt fiyatlarının her geçen gün artmasıyla şehirlerarası ulaşım firmaları ay başında yaptığı yüzde 233 zammın ardından, tekrar zam yaptı. Yolcular ise, fiyatlardan şikayet ederek, bu duruma bir çözüm bekliyor.

EKONOMİ 17.03.2022, 16:33
Akaryakıt zammı ulaşım sektörünü vurdu: Otobüs biletleri uçak biletleriyle yarışıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı olan işgali nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarının her geçen gün artmasıyla şehirlerarası ulaşım firmaları ay başında yaptığı yüzde 233 zammın ardından, tekrar biletlere zam yaptı. İşletmeci Suat Var, "Artan mazot fiyatları, bizi zam yapmaya maruz bıraktı. Yarın yine zam yapılsa biz de yapacağız, çünkü bizim işimiz akaryakıtla beraber yürüyor” ifadelerini kullandı.

YOLCULAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

İHA'nın aktardığına göre; özellikle motorin fiyatları karşısında önlem almak isteyen şehirlerarası otobüs firmaları, çözümü biletlere zam yapmakta buldu. Bütçesine en uygun firmayı gözüne kestiren yolcular ise terminallerdeki şikâyetlerini dile getirerek, oluşan bu durum karşısında bir çözüm bekliyor.

Bir ay içerisinde üç defa zamla karşılaştığını ifade eden Erol Yurdakul, altı ay önce 18 lira olan otobüs biletini şimdi 25 liraya aldığını belirtti. 56 kilometrelik bir mesafeden gelip gittiğini vurgulayan Yurdakul, sırasıyla 18, 23 ve 25 liraya yükselen bilet fiyatları için firmalardan şikâyetini dile getirdi.

OTOBÜSLERİN İÇİNDE ORTALAMA 3 KİŞİ VAR

Hemen hemen her gün Beylikova’dan Eskişehir Merkez’e seyahat etmek zorunda kalan Beytullah Öztürk, artan mazot fiyatlarının biletleri de etkilediğini söyledi. Önceden 20 lira ödediği biletin şimdi 25 lira olduğunu anlatan Öztürk, “Otobüslerin içerisinde ortalama üç kişi var ve akaryakıt fiyatlarındaki gidişat belli. Bizim kimseye diyecek bir şeyimiz yok. İşimden dolayı seyahat etmek zorundayım ve yol masrafı bana aylık 150-200 liraya mal oluyor. Bu durum, bizi maddi olarak zayıflatıyor” dedi.

MALİYET ARTIŞI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Önceden Eskişehir’e gelirken uygun fiyatta biletler bulduğundan bahseden Uğur Aldemir, yakıt fiyatının artmasının biletleri de etkilediğini söyleyerek, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

“Normalde sık sık seyahat ediyorum, ama maliyetlerin artması beni düşündürüyor. İnşallah bu gidişat düzelir ve akaryakıtla beraber bilet fiyatlarında tekrar bir düşüş meydana gelir. Ülkedeki sıkıntıların bir an önce düzelmesini umut ediyorum ve herkesin refah içerisinde yaşamaya devam etmesini diliyorum.”

YARIN YİNE ZAM YAPILSA BİZ DE YAPACAĞIZ

Son dönemlerdeki akaryakıt fiyat artışından bahseden işletmeci Suat Var ise, artan fiyatlar karşısında bilet fiyatlarını yükselttiklerini ve yolcu taşımacılığı sektöründe çalışanların da ayakta kalmak zorunda olduklarını anlattı. Vatandaşa hak veren Var, “Örnek verecek olursam, geçen sene de üç lira kazanıyorduk şimdi de üç fakat araçlarımızdan biri şimdi sanayiye girse; onu oradan nasıl çıkartacağız bilemiyorum. Artan mazot fiyatları, bizi zam yapmaya maruz bıraktı. Yarın yine zam yapılsa biz de yapacağız, çünkü bizim işimiz akaryakıtla beraber yürüyor” diyerek durumu kendince özetledi.

YÜZDE 233 ZAM GELMİŞTİ

Benzin ve motorine gelen zamlar ve otoyol ücretleri şehirlerarası otobüs firmalarını etkiledi. Bilet fiyatlarına yüzde 233 zam gelmesiyle, yolcu sayısında düşüşler yaşanmıştı.

Karar

Yorumlar (1)
Öğretmen06 2 saat önce
Van ın otobüs terminali hala prefabrik 20 yıldır Van’da gelişim adına birşey yok hatta gerileme var..
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