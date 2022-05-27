Akaryakıt ve yedek parça fiyatları, taksici esnafını zorluyor

Van’da taksicilik yapan Alim Dursun isimli şoför esnafı, son bir yılda yakıta gelen zamlardan dolayı işlerinde gözle görülür bir düşüşün yaşandığını söyledi.

Mazot, benzin ve LPG fiyatlarının artmasından dolayı yakıt masraflarının önemli bir gider kalemi olduğunu söyleyen Dursun, kazançlarının eskiye oranla oldukça düştüğünü belirtti. Taksici Alim Dursun, akaryakıt fiyatlarının yanı sıra oto yedek parça fiyatlarının da kendilerine eksta bir yük oluşturduğunu dile getirdi.

Taksici esnafı Alim Dursun, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl yakıt fiyatları uygunken işlerimiz iyiydi, ancak yakıt fiyatları yükseldikten sonra iş potansiyelimiz oldukça düştü. Yaklaşık 3 yıldır Kültür Taksi Durağında taksiciyim.

Eskiden yakın mesafeye 15 liraya gidiyorduk ve cebimizde 10 lira kalıyordu şimdi en kısa mesafeye 30 liraya gidiyoruz cebimizde 10 lira kalmıyor. Taksimetremiz yeni ayarlandı, indi-bindi 30 TL, uzak mesafeler Bölge Hastanesi 70 lira, havaalanı 70 lira, Edremit 120-150 TL arası değişiyor. Ortalamaya baktığımızda ay sonu geldiğinde bir asgari ücret kadar kazanamıyoruz dersek yalan olmaz” diye konuştu.

"OTO YEDEK PARÇA MALİYETLERİ DE ÖNEMLİ BİR GİDER"

Taksici Alim Dursun, oto yedek parça fiyatlarının da kendileri için önemli bir gider kalemi olduğunu söyledi.

Dursun: “Tek giderimiz yakıt değil; sürekli hareket halinde olduğumuz için dolayısıyla araçlarımız yıpranıyor ve yedek parça ihtiyacı oluyor. Yedek parça ve araç bakım fiyatları da yükseldi. Geçen yıl aldığımız yedek parça ile bu yıl aynı yedek parça fiyatı arasında çok büyük farklar var. Bu durumlar bizleri elbette ki zorluyor. Umut ediyoruz ki biran önce fiyatlar normale döner.” ifadelerini kullandı.

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