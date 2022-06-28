Akaryakıt sektörü sahiplerinden Van TSO’ya ziyaret…

Akaryakıt sektöründe faaliyet yürüten işletme sahipleri Van Ticaret ve Sanayi Odası’nı (Van TSO) ziyaret etti. Söz konusu ziyarette akaryakıt sektörünün içinde bulunduğu sıkıntılar dile getirilerek, 60 istasyonun kapanmayla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

EKONOMİ 28.06.2022, 13:59
Akaryakıt sektörü sahiplerinden Van TSO’ya ziyaret…

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Petrol Ürünleri İşveren Sendikası (PÜİS) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlhan Kaya ile bir araya gelen istasyon yetkilileri, yaşamış oldukları sorunları aktardı.

En büyük sorunun yazılan cezalar ve devam eden mahkeme sürecinde istasyonların mühürlenmesi olduğunu belirten Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya, gerek Van TSO gerekse PÜİS olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara sorunların iletildiğini söyledi.

Kaya, “Akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren odamız üyelerinin son dönemde oluşan iktisadi sıkıntılardan ciddi şekilde etkilenmiş ve ilimiz genelinde faaliyet gösteren 60’a yakın akaryakıt istasyonu kapanmayla karşı karşıya kalmıştır. Şirket denetimleri, fatura cezaları, tahsil ve rücu işlemleri, ruhsat yenileme tadil işlemleri, denetlemeler, vergi/sigorta borçları ve mahkeme süreci devam ederken istasyonların mühürlenmesi sorunları sektörü bitirme noktasına getirmiştir.” dedi.

KAYA: “60 İSTASYON KAPANMAYLA KARŞI KARŞIYA”

Van’da 5 istasyonun kapandığını ifade eden Kaya, “Yaşanan tüm bu sorunlardan dolayı ilimizde şu ana kadar 5 akaryakıt istasyonu kapanmış, 60 istasyon ise kapanmayla karşı karşıya kalmıştır. Ülkemiz genelinde bu rakam 4 bin 500 civarındadır. İlimiz baz alındığında 60 istasyonun kapanması demek -her petrolde 8-9 kişinin çalıştığı göz önüne alındığında- 500’ü aşkın kişinin işsiz kalması anlamına geliyor. Bu rakam aileleriyle birlikte doğrudan 3 bin kişiyi etkilemektedir” diye konuştu.

“DAVA SÜRECİNDE İSTASYONLAR MÜHÜRLENİYOR”

Kaya son olarak, “Dağıtıcı şirketlerin hataları, denetimlerde yapılan uygulamalar nedeniyle en fazla zarar gören ve kapanmayla karşı karşıya kalan dağıtıcı firmaların yaşamış olduğu mahkeme süreci de sorunu derinleştirmiştir. Petrol istasyonu hakkında dava açılması ve dava sürecinde istasyonların mühürlenmesi kabul edilir bir uygulama olmadığı gibi işi zorlaştırmaktan başka bir şey değildir.

Dağıtıcı firma yetkilileri dava süreci devam ederken var olan cezalarını ödeme ve mahkeme kararı çıkıncaya dek istasyonlarının faaliyet göstermesini haklı olarak talep etmektedir. Mahkeme kararı verilmeden yapılan mühürlemeler sektörde kapanmalara neden olduğu gibi ceza sürecinin tıkanmasına da sebep olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi

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