Akaryakıt fiyatlarında flaş gelişme, Benzin ve motorine süper indirim geliyor!
Geçtiğimiz hafta 98 dolara kadar gerileyen brent petrol fiyatı 102 dolardan kapanış yapmasının ardından 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 2'den fazla değer kaybetti. Sektör kaynakları petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzine de indirim yapılacağını duyurdu. Buna göre motorinin litresine 1,4, benzinin litresine ise 1,2 TL indirim gelmesi bekleniyor.
Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 15.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 azalışla 98,36 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 93,70 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyelerinin geçen hafta acil durum petrol rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunmak üzere anlaştıklarını açıklaması etkili oluyor.
MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM İDDİASI
Petrol fiyatlarındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi bekleniyor. Benzin fiyatında ise yaklaşık 1,2 liralık indirim öngörülüyor
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21,22 TL'den satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.
GEÇEN AY ZAM ŞAMPİYONU OLMUŞTU
TÜİK'in açıkladığı mart ayı enflasyon verilerine göre martta en fazla fiyat artışı yaşanan ürün yüzde 32.67 ile motorin oldu. Motorini yüzde 24.41 ile benzin takip etti. Rusya'nın önemli motorin üreticilerinden birisi olması sebebiyle motorindeki fiyat artışı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de benzinden fazla yükseldi. Bu sebeple motorin ve benzin arasındaki makas açıldı.
Motorinin litresi 21.23 liraya satılırken benzinin litresi 19 lira oldu. Motorin fiyatı yılın ilk 3 ayında, martın son haftasındaki 23.59 liralık zirvesinden gerilemesine rağmen yüzde 66 yükseldi.
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