Akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor...

Bunun üzerine akaryakıt fiyatlarında da hemen hemen her gün zamma gidiliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yeni bir zam haberi daha duyurdu.

BENZİNE, MOTORİNE VE LPG'YE ZAM

21 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde; benzinin litre fiyatında 62, motorinin litre fiyatında 55 ve LPG'nin litre fiyatında 57 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde son olarak motorine 1,14, benzine 69, LPG’ye 70 kuruş zam yapılmıştı.

3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ FİYATLAR

Ankara'da ortalama 11,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,61 liradan 12,23 liraya, İzmir'de 11,68 liradan 12,30 liraya çıkacak.

Ankara'da ortalama 11,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,08 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 11,47 liradan 12,02 liraya, İzmir'de 11,55 liradan 12,10 liraya çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,75 liradan 9,32 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 9,27 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 9,15 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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