Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik gösteriyor.

En son 4 Kasım tarihinde benzinin litresi 1 lira 31 kuruş, LPG'nin litresi ise 49 kuruş artmıştı. Sektör kaynaklarından alınan bilgi doğrultusunda motorin grubuna indirim geleceği belirtildi.

15 Kasım 2022 (Salı) gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Haber7