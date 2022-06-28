Akaryakıt fiyatları değişiyor! Motorinde beklenen indirim geliyor!

Petrol ve dolar kurundaki gelişmelerin ardından gözler akaryakıt fiyatları içim indirim ve zam haberine çevrilmiş durumda. Peki benzin ve motorin için indirim ya da zam gelecek mi? Sektör temsilcilerinden konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Buna göre motorin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 2 lira 50 kuruş indirim yapılması bekleniyor.Benzin fiyatında ise indirim beklenmiyor. İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son gelişmeler ve 28 Haziran güncel benzin, motorin, LPG fiyatları.

EKONOMİ 28.06.2022, 09:44 28.06.2022, 09:48
Akaryakıt fiyatları değişiyor! Motorinde beklenen indirim geliyor!

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta dolar bazında yüzde 9’dan fazla gerilemişti. Yurt içinde ise dolar/TL kuru ise BDDK’nın döviz kararı sonrası 17 liranın altındaki seyrini devam ettiriyor. İki gelişme sonrası gözler üst üste yapılan zamlar sonrası 30 lirayı aşan motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceğine çevrilmişti. Peki benzin ve motorin fiyatına indirim gelecek mi? İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Vatandaşların günlerdir merakla beklediği indirim haberi nihayet geldi. NTV'de yer alan habere göre Cuma gününden beri dolar kurunda yaşanan gerileme ve küresel piyasalardaki petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi üzerine 30 lira olan motorin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 2 lira 50 kuruş indirim yapılması bekleniyor. 22 Haziran Çarşamba günü yapılan 25 kuruşluk indirimin ardından ise benzin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.

28 HAZİRAN SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 27,26 TL
Motorin: 30,00 TL
LPG: 11,97 TL

İZMİR
Benzin: 27,37 TL
Motorin: 30,04 TL
LPG: 12,09 TL

ANKARA
Benzin: 27,35 TL
Motorin: 30,09 TL
LPG: 12,29 TL

7 AYDA BENZİNE YÜZDE 225, MOTORİNE YÜZDE 264 ZAM
Üst üste gelen zamlar sonrasında asgari ücret ile sadece 3 depo yakıt doldurulabiliyor. 20 Aralık öncesi dolar/TL kuru yüzde 65 değer artışı ile 18 lira seviyelerine yükseldiği dönem brent Petrol fiyatı yüzde 10 düşüş yaşamıştı. O tarihte benzin bir önceki aya göre yüzde 29, mazot ise yüzde 26 zamlandı. 20 Aralık sonrası dolar kurunun 11 TL seviyelerine geri çekilmesi ve brent petrolün bir ay öncesine göre yüzde 6 değer kaybetmesine rağmen benzin bir ay öncesine göre yüzde 38, motorin yüzde 40 zamlandı. Bugün ise benzin 27,63 TL, motorin ise 30 TL’den satılıyor. Böylece son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu.

FİYATLAR ARTTI, SATIŞ DA…
Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 22,53 artışla 2 milyon 653 bin 76 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 50,72 artışla 13 bin 999 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 6,82 artışla 141 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 43,52 artışla 269 bin 575 ton olduğu belirtildi.

İLK BEŞ AYDA SATIŞLAR ARTTI
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 37,31 artışla 1 milyon 577 bin 66 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,74 artışla 11 milyon 641 bin 341 metreküp seviyesine ulaştı. Fuel oil satışları yüzde 53,38 artışla 96 bin 148 ton, gazyağı satışları yüzde 18,54 düşüşle 760 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 10,60 artışla 1 milyon 146 bin 313 ton olarak gerçekleşti.

Mynet

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