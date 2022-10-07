AK Parti'den asgari ücrete zam açıklaması: İlk kez rakam verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğa'ın asgari ücret için "Arkadaşlar bu böyle olmaz. Asgari ücreti güncellememiz" lazım mesajı sonrası milyonlarca vatandaş 2023 yılında asgari ücrete yüksek bir zam beklentisi içinde. Asgari ücrette yüzde 40'lık bir zam beklentisi hakimken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 2023 yılı asgari ücret için ilk kez rakam verdi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye buluşmaları çerçevesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, başkanlığında milletvekillerinden oluşan bir heyet Çorum’a geldi. Gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Demiröz, asgari ücret artışı ve EYT ile ilgili açıklamada bulundu.

2023’e hızla giderken AK Parti’nin sahada olduğunu dile getiren Demiröz, “AK Parti milletin içinden çıkan, millet tarafından kurulan ve milletle birlikte bu ülkeyi idare eden bir parti. 12 milyon üyesi olan ve dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşu olan AK Parti 20 yıldan beri bu ülkeyi başarıyla yönetmiştir. Her türlü sıkıntılara rağmen, engellemelere rağmen, yurt içinden ve yurt dışından yapılan siyasi baskılara rağmen Türkiye 20 yılda 3 kattan fazla büyüdü.

Son 2 yılda pandemi ve daha sonra savaş nedeniyle bütün dünyanın içine girdiği ekonomik sıkıntılar diğer problemlerle birlikte ülkemiz bundan etkilendi. Ama bu sıkıntıları giderecek olan yine AK Parti. Kollarımızı sıvadık yılbaşından beri özellikle alt gelir grubunda olan insanlarımıza dair eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Alt gelir grubundaki kardeşlerimizin gelirlerini yükselterek Türkiye 2022’de birinci çeyrekte 7.3, ikinci çeyrekte 7.6 büyüyen dünyanın ikincisi olan Türkiye’yi bir an önce ekonomik sıkıntılardan arındırmak ve önceki dönemde dünyada yaşanabilir ülkeler arasında 10. sırada olan ülkemizi daha yukarı taşıyacağız” dedi.

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Bir gazetecinin asgari ücretle ilgili sorusuna ise Demiröz, “İşverenlerimize, KOSGEB ve diğer bütün küçük esnafımıza çeşitli destekler veriyoruz. Öncelikle asgari ücretten başlayım. 5 bin 500 lira net veriyoruz ve işverenler açısından vergiden muafiyet var. Biliyorsunuz 5 bin 500 lira asgari ücret net olunca onun vergisi işverenin sırtında. Birde herkes asgari ücret devleti ilgilendiriyor devlete yük getiriyor zannediyor. Asla öyle bir şey yok. Asgari ücret özel sektörle ilgili hem işçiyi hem de işvereni koruyarak çalışma barışı adı altında normal bir rakam tespit edilmeye çalışılıyor. İkinci dönemde 6. aydan sonraki enflasyonu dikkate alırsanız bu benim şuandaki hesaplamalarıma göre konuşulan bir şey yok, görüşmeler dahi başlamadı ama 7 bin 500 seviyelerinde bir asgari ücret belki onun üstünde düşünülebilir.

Dediğimi gibi henüz konuşulan bir durum yok. Özellikle benim tahminim o civarlarda bir asgari ücret ve gelir vergisinden muaf, damga vergisinden muaf işverenler. Onunla beraber onun üstünde ücret alanlarında o limite kadar ki gelirleri yine vergiden muaf olacak. Çok yakın zamanda Kredi garanti fonundan 50 milyar lira tekrar küçük esnafımıza vereceğiz. Yakında açılacak. O nedenle esnafımızın yanındayız. Çarşı pazarda gezerseniz üreticimiz çok sıkıntıda değil. Sadece sabit gelirlilerde emekliler ve asgari ücretlilerde sıkıntı olabilir. Tespitlerini yaptık ve yakında o destekler verilecek. Yeni paketler var. O müjdeleri de cumhurbaşkanımız verecek” dedi.

EYT’lilere yönelik yapılan çalışmalarla ilgili de açıklamalarda bulunan Demiröz, “EYT diye bir cümle yok mevzuatta. Sadece yaş nedeniyle emekli olamayanlar var. 1999 yılında AK Parti’den önce Yaşar Okuyan döneminde çıkan bir yasa var. Herkes AK Parti çıkardı diye biliyor ama emeklilikte yaş nedeniyle emekli olamayanların 1999 yılında çıktı.

Normal emekli sandıkları bütçeden aridir. Bütçeyle birlikte anılmaz. Çalışanlar o paraya prim öder ve bu sandıktan da emeklilere ödenir. Dünyada 4 çalışanın parası 1 emekliye verilir. Bizim ülkemizde maalesef o kadar erken yaşta emeklilik olmuş ki kadınlar 38, erkeklerde 43. Yani yeni işe başlama çağında insanlar emekli olmuş. 1970’li yıllarda rahmetli Süleyman Demirel bir yasa çıktı oy için o yasayı bozdu. 1990’lı rahmetli Turgut Özal bir yasa çıkardı yine bozuldu.

Eğer o yasalar bozulmasaydı bugün sosyal güvenlik sistemimiz rayına oturacaktı. Ama maalesef bunlar bozulunca biz 1,8 kişinin yatırdığı parayı 1 kişiye vermek zorunda kaldık. Bir müddet emekli yapmadık. Şuanda 38 milyon çalışanımız, 13 milyon emeklimiz var. Türkiye 4-5 sene sabretseydi bu sistem kendi kendini çevirecekti. Ancak sabredemedik.

Biraz çok talep olunca, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz tarafından yasanın çıkarılması ve ortak bir akılla emekliliğin sağlanması gündeme geldi. Çalışmalar yapıldı. Son şekilde bakanımızın açıklamasıyla verilmiş durumda. Onun şartlarını kanun teklifi geldikten sonra konuşmakta fayda var. Türkiye’de SGK’ya bütçeden 780 milyar lira destek veriliyor. Bizim kara deliğimiz bu. Almanya bunu gördü. Sistemi oturttu. Biz yıllarca siyasi nedenler nedeniyle biz bu işi oturtamadık. İyi bir uzlaşmayla 4,5 milyon insanımızı, isteyenleri emekli edeceğiz" dedi.

Haber7