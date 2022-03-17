AK Parti'den asgari ücrete yılda iki kez zam açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Asgari ücret 2022 yılında yüzde 50.54 oranında zamlanarak net 4 bin 253'ye çıktı. 2022 yılı asgari ücretin brütü ise 5 bin 4 TL oldu. Ancak yükselen enflasyon karşısında asgari ücrete ikinci zam tartışması gündemdeki yerini almıştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, açıklamasında asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılabileceğinin sinyalini vererek, “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bir televizyon programında gündemdeki ‘asgari ücrete yılda 2 kez zam’ tartışmalarını değerlendirdi. Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirterek bunun mümkün olduğunu söyledi.

"Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız"

Mevzuat gereği asgari ücrete yılda bir kez zam yapıldığını ama bunu değiştirmenin mümkün olduğunu belirten Özkan, “Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" dedi. Asgari ücretli vatandaşın maliyetlere ve enflasyona karşı ezdirilmeyeceğinin altını çizen Özkan, “Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız” ifadelerini kullandı.

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