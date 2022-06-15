AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor'

Son dakika: Asgari ücrete zam ve EYT ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammıyla ilgili çalışmaların yapıldığını belirten Numan Kurtulmuş EYT çalışması hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

EKONOMİ 15.06.2022, 18:42 15.06.2022, 18:54
AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayını işaret ederek milyonlarca çalışanı heyecanlandırmışlardı. Ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya, 'Çalışmalar yapılıyor' cevabını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Döviz fiyatlarının oynaklığı bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığıdır. Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olmasıdır. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak diğer taraftan da vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız.

Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine’nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?
Hem döviz oynaklığı, hem fiyat artışı tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, vatandaşların alım gücü olumsuz etkilendi.

Asgari ücrette olağanüstü artış yaşanması, vergilerden vazgeçilip vatandaşlara doğrudan destek verilmesi, bütün bunlar alım gücünü artıracak hamlelerdi. Ama temmuz ayında emekli ve memurların gelirinin artırılması için çalışmalar var.

Sabit gelirli çok geniş bir kitlenin ücretini artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacak ve vatandaşların enflasyonun altında ezilmemesi için gereken çalışmalar temmuz ayında sonuçlanacak.

Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz.

EYT KONUSUNDA SON DURUM
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna ilişkin ise Kurtulmuş, "Öncelikler ortaya çıktığında çalışmalar hızlandırılarak kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

"Orada da çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır."

Mynet

Yorumlar (1)
Cift maaş 20 saat önce
Eyt ye para yok cift maaş alan lara varrr Allah kabul etmesin haramzadeler
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