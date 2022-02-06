Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan müjde üstüne müjde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Başkent Kulisi programında Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

İşte Bakan Yanık'ın açıklamalarından satır başları:

DOĞALGAZ YARDIMI

Doğalgaz ve kömür destekleri biz ısınma destekleri başlığında değerlendiriyoruz. Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğalgaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğalgaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğalgaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. Doğalgazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız.

Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.

"SOSYAL DEVLETİN GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Sadece bu dönemle alakalı değil, biz AK Parti iktidarı olarak sosyal devletin gereği olan her türlü adımı atıyoruz. Sosyal devlet olmak sadece yoksulluk ve sadece ileri derecede ağır yoksulluğun giderilmesi değildir. Sosyal devlet dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek ve eşit bir düzlem sağlamaktadır.

Engelliler, engelliğin dezavantajı vardır zaten, dolayısıyla biz onun çevreye uyumunu sağlaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyoruz. Eğer bir bakım gerekiyorsa onu destekliyoruz. Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.

"ANAOKULU DESTEĞİ BAŞVURULARI YAKINDA BAŞLIYOR"

Bizim yine sosyal yardım faydalanıcısı kişilerin çocukları için yapılan destek. Biz ihtiyaç sahibi tüm ailelerin yükünü üstleniriz. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz var. Bunun alt yapısını oluşturduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarına devam etmek şartıyla her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Biz doğrudan MEB'e ödeyeceğiz. Başvuruları çok yakın zamanda açacağız. Anaokulu süreci küçük yaştaki çocuklar için önemli. Buna erişemeyen çocuklarımıza erişmeyi çok önemli buluyoruz. Ön gördüğümüz sayıya da çok yakın zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz.

450 MİLYON LİRALIK EK KAYNAK

Bizim sosyal yardım kullanıcısı gruplarımızın kendi içinde çok farklı segmentleri var. Bir kısmı ısınma desteği, bir kısmı eğitim yardımı gibi. Biz şuanda şunu yapıyoruz. Özellikle sosyal yardım yararlanıcısı vatandaşlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa bunları tespit edip, bunların değerlendirilmesini sağlıyoruz.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT OLANLARIN YAKINLARA FON

Eleştiriler haksız fakat şehit yakınları, gaziler için toplanan fonlar dediğimizde hepimizin hassas olduğu bir konu. Bu hassasiyeti çok kötü kullanan bir şey var karşımızda. Biz doğrudan doğruya kendimiz açıklayalım dedim. Kime ne ödendi, aylık harcamaları hepsini açıklayalım dedim. Vakıf için toplanan paranın başka bir amaca kullanılmayacağının bilgisini aldık. Bu vakıf tüm şehitler için yardımda bulunuyor. 15 Temmuz ile özdeşleşti fakat bu doğru değil. Vakfımız Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 310 milyon lira toplamışız, Beşiktaş'taki saldırıda 50 milyon lira toplamışız, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanların yakınları için 2 milyon lira toplanmış. Bunların her birisi şartlı bağıştır. Bağışlanan miktarı sadece bağışlanma amacına kullanabilirsiniz.

Bir vakfın, vakıf senedi vardır. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün denetimine tabidir. Bu paranın nemasını bile 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerinin dışında asla kimseye kullanamayız.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Sözleşme bir hukuksal metindir. Aile içi ve kadına yönelik şiddette genel çerçeve bir metin. Biz hukuk metni, bir sosyal olguyu tümüyle ne ortadan kaldırır ne de ortaya çıkarır. Bir hukuk metni sonuçları düzenler. İstanbul Sözleşmesi de diyor ki ortada bir şiddet varsa bununla ilgili gerekli tedbirleri al. Biz 20 yıldır kadına yönelik şiddette bütün başlıkları ayrı ayrı çalışıyoruz. Önleyici tedbirlere, farkındalıktan eğitime kadar pek çok başlığa gidiyoruz. Şiddet önleyicisi çalışmaları biz yapıyoruz. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet bir ideolojik tartışma yapılamayacak kadar özel bir konu. Hiçbir ideolojik ayrımımız yok. Ben bu konuda mücadele etmek isteyen herkese kapımız açık diyorum. AK Parti'ye buradan vururum ne demek sen orada kadına vuruyorsun.

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