Aile Bakanlığı duyurdu: e-Devlet'te listede olan herkese 4336 TL nakit yardım!

Aile Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre e-Devlet'te bu listede adı soyadı yer alan kişilere 4336 TL nakit yardımı yapılacak. Yapılacak ödemeler için son tarih de açıklandı. İşte ödemeyi alma yöntemi ve son tarih...

EKONOMİ 24.02.2023, 13:44 24.02.2023, 13:51
Aile Bakanlığı duyurdu: e-Devlet'te listede olan herkese 4336 TL nakit yardım!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara yapılan sosyal yardım ödemeleri ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. e-Devlet'te söz konusu listede ismi olan kişilerin ödemelerini alabileceği duyuruldu. Listede adı bulunan kişilere karşılıksız şekilde 4336 TL ödeme yapılacağı biliniyor. Yardım ödemeleri için son tarih ise 28 Şubat olarak açıklandı.

Bu listede adı olanlar dikkat: Son tarih 28 Şubat!
Ayın 15'inde başlayacağı bilinen 'evde bakım maaşı' yardım ödemeleri için son tarih 28 Şubat olacak. Eğer e-Devlet üzerinden giriş yapıp, hala yardım ödemesini almadıysanız hemen listeyi kontrol etmeniz gerekmekte. Adınız soyadınızın bu listede yer alması durumunda T.C kimlik kartınız vasıtasıyla PTT'ye gidebilir ve ödemenizi karşılıksız olarak alabilirsiniz.

2023 yılı Şubat ayı evde bakım maaşı ödemesi için e-Devlet üzerinden liste halkın erişimine açıldı. Şubat ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi içinde adını soyadınız bulunuyorsa hemen PTT'ye gidebilir ve ödemenizi T.C kimlik kartınız vasıtasıyla alabilirsiniz.

2023 Şubat ayı evde bakım maaşı ne kadar?
2023 yılının başında memur maaşlarına ve emekli maaşlarına gelen yeni zamların ardından diğer ödemelerde de artış yaşanmıştı. Şubat ayı evde bakım maaşına geçtiğimiz senenin ikinci yarısına oranla 1000 TL daha zam uygulaması gelmişti. Yani bu ay evde bakım maaşı vatandaşlara 4336 TL ödenmiş olacak.

Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?
T.C kimlik no ve şifrenizle beraber e-Devlet'e girişi yapın ve sonra arama butonuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazarak sorgulama yapın.

Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alan kişiler SMS yoluyla sorgulama da yapabilmekte. SMS yoluyla evde bakım maaşı sorgulamak için BAKIYE yazıp 4737’e SMS gönderebilirsiniz.

Ensonhaber

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