ABD Merkez Bankası FED faiz artışı yaptı

Amerikan Merkez Bankası, faiz oranını beklendiği üzere 75 baz puan artırdı. Böylelikle faiz yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltildi.

EKONOMİ 03.11.2022, 08:38
ABD Merkez Bankası FED faiz artışı yaptı

ABD Merkez Bankası (Fed), iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Fed, bu kararla birlikte son 4 toplantıda politika faizini 75'er baz puan artırmış oldu.

2007'den beri en yüksek seviyede
Böylelikle faiz yüzde 3,25'ten yüzde 4'e yükseltildi.

Son yapılan faiz artışıyla birlikte politika faizi 2007 Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Enflasyon vurgusu
Karar metninde enflasyonu dizginlemek için başlatılan agresif sıkılaşma sürecinin son aşamasına girdiği yönünde bir yönlendirme dikkat çekti.

Yine karar metninde, devam eden faiz artışlarına zaman içinde yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönmek için yeteri kadar sıkılaştırıcı bir seviye adına ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Enflasyonla mücadeleye 'sıkı sıkıya' bağlılık mesajı
Karar metnine yeni giren ifade de Fed, hedef aralığındaki gelecek faiz artışlarının hızını belirmede Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikasındaki birikimli sıkılaşmayı, para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde yarattığı etkiyi ve ekonomik ve finansal gelişmeleri dikkate alacağı belirtti.

AA'nın aktardığına göre karar oy birliği ile alınırken, Fed yetkililerinin enflasyonla mücadeleye sıkı sıkıya bağlı olduğunu bununla birlikte sıkılaşmanın yarattığı etkiyi görmezden gelmediklerine işaret etti.AA

Yorumlar (0)
9
açık
Namaz Vakti 03 Kasım 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Başakşehir 11 23
3. Adana Demirspor 12 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Galatasaray 11 21
6. Trabzonspor 11 21
7. Konyaspor 12 20
8. Kayserispor 12 20
9. Alanyaspor 12 16
10. Gaziantep FK 11 15
11. Kasımpaşa 12 14
12. Antalyaspor 11 13
13. Karagümrük 11 12
14. Ankaragücü 11 11
15. Sivasspor 12 10
16. Hatayspor 11 10
17. Giresunspor 11 9
18. İstanbulspor 11 8
19. Ümraniye 11 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 11 24
2. Keçiörengücü 11 21
3. Boluspor 10 19
4. Bodrumspor 10 18
5. Pendikspor 10 18
6. Samsunspor 11 17
7. Manisa FK 10 16
8. Rizespor 10 15
9. Sakaryaspor 11 15
10. Göztepe 10 14
11. Bandırmaspor 10 14
12. Tuzlaspor 10 12
13. Altınordu 10 12
14. Adanaspor 11 11
15. Altay 11 11
16. Erzurumspor 10 10
17. Ö.K Yeni Malatya 11 9
18. Gençlerbirliği 10 6
19. Denizlispor 11 2
Takımlar O P
1. Arsenal 12 31
2. M.City 12 29
3. Tottenham 13 26
4. Newcastle 13 24
5. M. United 12 23
6. Chelsea 12 21
7. Fulham 13 19
8. Brighton 12 18
9. Liverpool 12 16
10. Crystal Palace 12 16
11. Brentford 13 15
12. Everton 13 14
13. West Ham United 13 14
14. Bournemouth 13 13
15. Leeds United 12 12
16. Aston Villa 13 12
17. Southampton 13 13
18. Leicester City 13 11
19. Wolves 13 10
20. Nottingham Forest 13 9