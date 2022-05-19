81 ile yeni konut projesi geliyor!

Ev sahibi olmak isteyenlere nefes olacak 0.99 ve 0.89 faizli konut kredisi kampanyalarının ardından, dar gelirli için 81 ilde yeni konut projesi geliyor. Tarih belli oldu. Bakan Kurum detayların Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağını bildirdi. İşte konut almak isteyen vatandaşları heyecanlandıran açıklamalar...

BAKAN KURUM AÇIKLADI: 81 İLDE YENİ KONUT PROJESİ GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında 81 ilde maliyetleri düşürecek, sektör ve vatandaşa daha uygun şartlarda konut ve erişimi kolaylaştıracak projeyinin yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

"KONUT VE KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞI YAKIN TAKİPTEYİZ"

Bakan Kurum konut ve kira fiyatlarındaki artışın birebir takip edildiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladı. Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz" dedi.

GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA OLACAK

Kentsel dönüşümle alakalı projeleri ve yarım kalmış firmalara destek paketlerinin açıklandığını belirten Bakan Kurum, "Kira üzerine de Adalet Bakanlığmız, Hazine Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, genel başkan yardımcılarımızla, belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız yakında açıklayacaktır" diye konuştu.

"DAHA UYGUN ŞARTLARDA KONUTA ERİŞİMİ SAĞLAYACAĞIZ"

Yereldeki taleplerin de dikkate alınarak bu projenin gerçekleştirileceğini dikkat çeken Kurum," Tüm dünyada tedarik zincirinde bozulma oldu, tarihte görülmemiş enflasyonlar yaşandı tüm dünyada. Konut maliyetleri bu noktada arttı. Biz maliyetleri düşürecek, sektör ve vatandaşımıza daha uygun şartlarda konut ve erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız" dedi.

AĞUSTON AYINDA BAŞKAN ERDOĞAN DETAYLARI PAYLAŞACAK

Bakan Kurum, "TOKİ ile konut ürettik. 15-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşlarımıza verdik. Ağustos ayında sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Vatandaşlarımızın konut alabilmelerine imkan sağlamak amacıyla 81 ilimizde yapacağız" diye konuştu. Şehirlerde sanayi üretimini arttıracak bir projeyi de Başkan Erdoğan'ın açıklayacağını ifade eden Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızı konuta eriştirebilecek tüm adımları atacağız. Vatandaşlarımız aidat eder gibi ev sahibi oluyor. Bu projeyi devam ettireceğiz" dedi.

"YABANCILAR ALDI DİYE KONUT FİYATLARI ARTMIYOR"

Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon konut üretildiğini ifade eden Bakan Kurum, "Bunun 500 bini yeni, 1 milyonu ikinci el konutlar. Son 5 yıla baktığınızda yılda 40-50 bin civarında yabancılar konut alıyor. Yabancının almasıyla konut fiyatının artması aynı düzlemde değil. Yabancılar aldı diye konut fiyatları artmıyor" açıklamasında bulundu.

SABAH