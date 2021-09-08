7-10 Eylül Bu Hafta Bim'de ne var? Hangi Ürünler İndirimde?
Her hafta olduğu gibi bu haftada bim'de uygun elektronik aletler ve bir çok kampanya geldi. BİM'de bu hafta ne var? hangi ürünler indirimde?
Her hafta olduğu gibi bu haftada bim'de uygun elektronik aletler ve bir çok kampanya geldi. BİM'de bu hafta ne var? hangi ürünler indirimde?
Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon
• Wifi
• 2 USB
• 2 HDMI
• Dahili Uydu Alıcısı
•2.299.00₺
Full HD Uydu Alıcılı Televizyon
1.999, 00₺
Ürün Bilgileri
1 USB
2 HDMI
Dahili Uydu Alıcısı
48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı
399, 00 ₺
Ürün Bilgileri
• 12 adet servis tabağı
• 12 adet çukur tabak
• 12 adet pasta tabağı
• 12 adet kase
• 2 farklı dekor seçeneği
Türk Kahvesi Makinesi
299,00₺
• Maksimum 4 fincan kapasiteli
• Tek tuşla kolay kontrol
• Işıklı ve sesli uyarı
Mini Çaydanlık
99, 90 ₺
Ürün Bilgileri
• 304 kalite palanmaz çelik
• Bakalit kulp ve tepe
Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler
19, 90₺
Ürün Bilgileri
Granit Efektli Sahan
Granit Efektli Tava
Sarımsak Presi
7, 50 ₺
Ürün Bilgileri
• Farklı renklerde
Borosilikat Fincan Seti 3’lü
24, 90 ₺
Ürün Bilgileri
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0