7-10 Eylül Bu Hafta Bim'de ne var? Hangi Ürünler İndirimde?

Her hafta olduğu gibi bu haftada bim'de uygun elektronik aletler ve bir çok kampanya geldi. BİM'de bu hafta ne var? hangi ürünler indirimde?

EKONOMİ 08.09.2021, 16:18
7-10 Eylül Bu Hafta Bim'de ne var? Hangi Ürünler İndirimde?

Her hafta olduğu gibi bu haftada bim'de uygun elektronik aletler ve bir çok kampanya geldi. BİM'de bu hafta ne var?  hangi ürünler indirimde?


Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon
• Wifi
• 2 USB
• 2 HDMI
• Dahili Uydu Alıcısı

•2.299.00₺

Full HD Uydu Alıcılı Televizyon
1.999, 00₺
Ürün Bilgileri
1 USB
2 HDMI
Dahili Uydu Alıcısı

48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı
399, 00 ₺
Ürün Bilgileri
• 12 adet servis tabağı 
• 12 adet çukur tabak 
• 12 adet pasta tabağı 
• 12 adet kase 
• 2 farklı dekor seçeneği

Türk Kahvesi Makinesi
299,00₺

Ürün Bilgileri
• Maksimum 4 fincan kapasiteli
• Tek tuşla kolay kontrol
• Işıklı ve sesli uyarı
 

Mini Çaydanlık
99, 90 ₺
Ürün Bilgileri
• 304 kalite palanmaz çelik
• Bakalit kulp ve tepe

Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler
19, 90₺
Ürün Bilgileri
Granit Efektli  Sahan
Granit Efektli Tava

Sarımsak Presi
7, 50 ₺
Ürün Bilgileri
• Farklı renklerde

Borosilikat Fincan Seti 3’lü
24, 90 ₺
Ürün Bilgileri
 

#Bim kataloğu
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