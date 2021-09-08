7-10 Eylül Bu Hafta Bim'de ne var? Hangi Ürünler İndirimde?

Her hafta olduğu gibi bu haftada bim'de uygun elektronik aletler ve bir çok kampanya geldi. BİM'de bu hafta ne var? hangi ürünler indirimde?



Dijitsu 43" Full HD Smart Linux Televizyon

• Wifi

• 2 USB

• 2 HDMI

• Dahili Uydu Alıcısı

•2.299.00₺

Full HD Uydu Alıcılı Televizyon

1.999, 00₺

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1 USB

2 HDMI

Dahili Uydu Alıcısı

48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı

399, 00 ₺

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• 12 adet servis tabağı

• 12 adet çukur tabak

• 12 adet pasta tabağı

• 12 adet kase

• 2 farklı dekor seçeneği

Türk Kahvesi Makinesi

299,00₺



Ürün Bilgileri• Maksimum 4 fincan kapasiteli• Tek tuşla kolay kontrol• Işıklı ve sesli uyarı

Mini Çaydanlık

99, 90 ₺

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• 304 kalite palanmaz çelik

• Bakalit kulp ve tepe

Tek Fiyat Yanmaz Yapışmaz Ürünler

19, 90₺

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Granit Efektli Sahan

Granit Efektli Tava

Sarımsak Presi

7, 50 ₺

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• Farklı renklerde

Borosilikat Fincan Seti 3’lü

24, 90 ₺

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