60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Ödemeler T.C. kimlik numarası ile alınacak

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay başta olmak üzere birçok ilde enkaza neden olan deprem, binlerce kişinin evsiz kalmasına ve hayatını kaybetmesine yol açtı. Bunun ardından yapılan çalışmalarla, depremzedelerin yaralarını bir nebze sarmak için bazı kararlar alındı. Bu kararlara göre borçlar silinecek ve 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak. İşte tüm detaylar...

EKONOMİ 22.02.2023, 14:15 22.02.2023, 14:30
60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Ödemeler T.C. kimlik numarası ile alınacak

Kahramanmaraş başta olmak üzere çevrede bulunan diğer on ili etkileyen depremde birçok bina yıkıldı. Binlerce kişinin evsiz kalmasına neden olan depremin ardından yardım kararları alındı. Evini depremde kaybeden ev sahipleri ve kiracılara destek ödemeleri yapılacak. Öte yandan bazı depremzedelerin borçları silinecek. İşte ayrıntılar...

60 BİN TL YARDIM YAPILACAK
Depremzedelere 15 bin TL'lik taşınma yardımı ödenecek. Depremde konutu hasar alan depremzedelere 12 ay boyunca, ev sahibiyse aylık 5 bin; kiracıysa da aylık 2 bin TL kira yardımı yapılacak. ATV Haber'de yer alan bilgiye göre, destek ödemesinden yararlanmak için kira kontratı bulunma zorunluluğu aranmayacak.

Afetzedelere karşılıksız, barınma ve taşınma desteği verilecek. Bir yıl boyunca ev sahiplerine 60 bin TL, kiracılara ise 24 bin TL tutarında kira yardımı yapılacak. Destekten faydalanmak için hesap açma ya da kira kontratı gerekmiyor. Ödemeler T.C. Kimlik Numarasına göre yapılacak.

BORÇLAR SİLİNECEK!
Kamu bankaları, depremde hayatını kaybeden kişilerin kredi borçlarını silecek.

Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Ödemeler T.C. kimlik numarası ile alınacak

Depremde ağır hasar alan il ve ilçelerde yaşayan kişilerin kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay süreyle ertelenecek.

Mynet

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