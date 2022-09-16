6 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor, 30 milyar TL'ye kadar o borçlar silinecek

TOKİ ucuz konut projesine başvuranların sayısı bir buçuk milyonu aştı. AK Parti'nin ekonomi içerikli torba yasa teklifinin son hali de belli oldu. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kanun düzenlemesinde, dar gelirli vatandaşların bazı borçları silinecek. Toplamda 30 milyar TL'lik borcun silinmesi bekleniyor.

EKONOMİ 16.09.2022, 14:37
6 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor, 30 milyar TL'ye kadar o borçlar silinecek

Gözler TBMM'de! Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışına sayılı günler kala, gündem oldukça yoğun. AK Parti'nin ekonomi içerikli torba kanun teklifi meclise sunulacak. Dar gelirlilerin borçlarını silen düzenleme için adım atılacak.

30 MİLYAR LİRA TUTARINDAKİ BORÇLAR SİLİNECEK!
Hazırlanan pakette yaklaşık 6 milyon dar gelirli vatandaşın 15 Ağustos öncesine ait icra ve haciz işlemi başlatılmış 30 milyar lira tutarındaki borçları silinecek. Aynı zamanda varlık denetim şirketleri tarafından yapılan icralarda da düzenlemeye gidilecek.

İCRA TAKİBİNDEKİ O BORÇLARI DEVLET ÜSTLENECEK
1 milyonu yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2.500 liraya kadar icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

Mynet

Yorumlar (1)
Murat aslan 1 saat önce
Adamlar milletin parası ile yapsat yaptılar neyin yatırmı bir daire 650 ile 850 milyar arası değişiyor eğer TOKİ böyle ise merkezdeki daireler 1 milyonu da aşar
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