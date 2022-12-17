4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı: Benzin ve dizel detayı...

Güncel akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Brent petrolün dip seviyede yükselişe geçmesiyle dün benzinin litresine zam yapılmıştı. Bugün motorin (mazot) için de zam geldi. Peki 17 Aralık 2022 Cumartesi motorin fiyatları ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte İzmir, Ankara, İstanbul akaryakıt fiyatları…

EKONOMİ 17.12.2022, 08:44
4 kurum 2023 için en dikkat çeken tahmini yaptı: Benzin ve dizel detayı...

Benzin zammı sonrası motorin litre fiyatına da zam geldi. Araç sahiplerinin gündeminde bugün de güncel akaryakıt fiyatları bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda akaryakıta gelen üst üste indirimler yerini zamlara bırakırken, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 il için güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. Peki bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar…

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ
Yılın ilk çeyreğinde Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yüzde 70 artıya geçen petrol fiyatları geçtiğimiz hafta son bir yılın en düşük seviyesini görmüştü. Son haftada yıl içi tüm kazançlarını silen petrol fiyatları dip seviyeden gelen alımlarla hafta içi 75 dolar seviyesinden 83 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Bu yükseliş geçtiğimiz ay üst üste yapılan indirimlerin ardından akaryakıt fiyatları için zamları yeniden gündeme getirdi. Dün benzin litre fiyatına yapılan 1,07 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısı da motorin fiyatları 1,75 lira arttı.

ZAM SONRASI YENİ FİYATLARI
Yapılan son indirimle 21,05 TL’ye gerileyen kadar gerileyen mazot fiyatları 1,75 TL’lik zammın ardından ortalama olarak 22,8 TL’ye yükseldi.

2023'TE PETROL TALEBİ
ABD ekonomisinin yavaşlaması beklenirken, Avrupa ve İngiltere ekonomilerindeki daralmanın da petrol talebini baskılamasının muhtemel olduğu ifade ediliyor. OPEC tahminleri, talepteki en büyük artışların muhtemelen Çin ve Hindistan'dan geleceğini gösteriyor. Bu ekonomilerin 2023'te sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 6 arasında büyümesi bekleniyor. Çin'deki karantina kısıtlamalarının gevşetilmesi, sıfır tolerans politikasının yumuşatılması yoluyla daha da ileriye götürülürse, talebe daha fazla destek sağlayabilir. Endüstriyel talep yoluyla petrol (benzin) ve dizeldeki artış, OPEC'in 2023'te dünya talep tahmininde yüzde 2,3'lük (günde 2,25 milyon varil) bir artışa işaret ediyor.

2023'TE PETROL ARZI
ABD'nin Amerika'daki arz büyümesine öncülük etmesi beklenirken, Rusya üretiminin (artan yaptırımlar ve fiyat tavanlarından etkilenen) düşmesi bekleniyor. OPEC dışı arzın günde yaklaşık 1,5 milyon varil (mb/d) artması bekleniyor. OPEC üretim artışlarının şu anda 2023'te 0,05 mb/d civarında olması bekleniyor.

AKARYAKITTA PETROLE BAĞLI ARTIŞLAR DEVAM EDEBİLİR
Analistler petrol fiyatlarında 2023 yılında 2022 yıl sonuna göre ılımlı bir artış bekliyor. Petrol fiyatlarına yönelik büyük yukarı yönlü 'riskler', artan jeopolitik gerilimler ve Çin'de beklenenden daha hızlı ekonomik toparlanma olasılığına göre şekilleniyor. Bu durumda uzmanlar akaryakıt fiyatlarında yeni artışların yaşanmasını kuvvetli ihtimal görüyor.

KURUMLARI 2023 PETROL TAHMİNLERİ
ABD Enerji Bilgi İdaresi, 2023'te petrol fiyatları için varil başına ortalama 92 dolar tahmini yaptı. 38 ekonomistin katıldığı bir Reuters anketinde ise fiyatların ortalama 100,50 dolar olabileceği belirtildi. JP Morgan Chase & Co. ortalama 90 dolar, Goldman Sachs da Çin'in karantina politikasına son vermesi halinde petrolün varil başına 125 dolara hızlıca çıkabileceğini öne sürdü.

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