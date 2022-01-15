3600 ek göstergede son durum!

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idari hizmetlerde çalışanların merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları, ağustos ayında imzalanan toplu sözleşme ile hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonunda katıldığı bir televizyon programındaki açıklamasında 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı bakanlık olarak tamamladıklarını söyledi. Bilgin, hazırlanan çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini belirtti. Bilgin, bu süreçlerin ardından yılın ilk 6 ayında, en geç mayıs – haziran ayında Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.

Yasa bu yıl içinde Meclis’te kabul edilse bile seçim tarihinin öne alınması gibi sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde, 3600 ek göstergenin 2023 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılı mayıs ayında yaptığı açıklamada, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilere 3600 ek gösterge verileceğini açıklamıştı. MEMUR – SEN, KAMUSEN ve KESK kapsamın genişletilmesini talep ederken Maliye Bakanlığı kapsamı sınırlı tutmaya çabalıyor.

EMEKLİ AYLIĞINDA EN AZ 1157 TL ARTIŞ

Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL.

Öğretmen, polis, din görevlisi 3600 ek gösterge ile ne kazanacak?

(TL) Mevcut Yeni Fark

25 yıllık hizmet üzerinden

Emekli aylığı 5.242 6.399 1.157

Emekli ikramiyesi 168.031 205.113 37.082

30 yıllık hizmet üzerinden

Emekli aylığı 5.592 6.826 1.234

Emekli ikramiyesi 201.637 246.135 44.498

35 yıllık hizmet üzerinden

Emekli aylığı 5.941 7.252 1.311

Emekli ikramiyesi 235.243 287.158 51.915

Otuz yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL’ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.

Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1304 TL ve 1.477 TL olacak.

Hemşire 3600 ek göstere ile ne kazanacak?

(TL) Mevcut Yeni Fark

25 yıllık hizmet üzerinden

Emekli aylığı 5.095 6.399 1.304

Emekli ikramiyesi 163.322 205.113 41.791

30 yıllık hizmet üzerinden

Emekli aylığı 5.435 6.826 1.391

Emekli ikramiyesi 195.986 246.135 50.149

35 yıllık hizmet üzerinden

Emekli aylığı 5.775 7.252 1.477

Emekli ikramiyesi 228.651 287.158 58.507

EMEKLİ İKRAMİYELERİ DE ARTACAK

Ek göstergedeki artış söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de artıracak. Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak.

Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak.

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, geçmişte emekli olanlar ile ölen emeklilerden dolayı ölüm aylığı alanlar da yararlanacak.

Emekli ikramiyesi ise emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor. Bu nedenle söz konusu kapsamdaki memurlar yüksek ikramiye alabilmek için yaş haddinden dolayı zorunlu emekli olmadıkça emeklilik dilekçelerini bekletiyorlar.

STATÜ FARKLARI GÖZETİLECEK

Ek gösterge artışı her ne kadar söz konusu meslekler ile sınırlı görünse de kamuda kapsamlı bir düzenlemeyi de beraberinde getirecek. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müfettiş, uzman gibi kadrolarda görev yapanların statü farklılıklarını korumak amacıyla bu tür görevlerde bulunanların ek göstergelerinde de 600 puanlık artış yapılacak. Habertürk