3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Çalışmalar tamamlandı! Kimleri kapsayacak?
Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı. Memur ve memur emeklisinin gelirini arttıracak düzenlemenin kimleri kapsayacağı da belli oldu. Çalışma saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İşte 3600 ek gösterge için son dakika haberinin detayları...
Milyonlarca kişinin beklediği 3600 ek göstergede son dakika gelişmesi yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Çalışmalar neticesinde 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı da belli oldu. 3600 ek gösterge, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Ayrıca gelen son dakika bilgisine göre Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin saat 14.00'te 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunucağı öğrenildi.
BAKAN BİLGİN : '3600 EK GÖSTERGENİN KAPSAMI BELİRLENDİ'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin kapsamının belirlendiğini söyledi.
Bakan Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta gerçekleştirmişti.
İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu. Bakan Bilgin'in 13 Mayıs'ta ek gösterge düzenlemesinin sonuçlanması için mayıs sonunu işaret etmişti.
DEVLETE MALİYETİ TAHMİNİ 100 MİLYAR LİRA OLACAK
Habertürk’te yer alan bilgiye göre, 2 milyon 148 bin emeklinin yüzde 24’ünün ek göstergesi bulunmuyor, yüzde 25’i ise 2200 – 3000 arasındaki düşük göstergelilerden oluşuyor. Maliye yetkililerinin toplantılarda verdiği bilgiye göre, memurlara ek gösterge verilmesinin maliyetinin 80 – 100 milyar liraya ulaşacağını hesapladı.
Maliye’nin hesabının, tüm memurların birinci dereceden emekli olacakları, emekliliği gelmiş olanların hemen emekliye ayrılacağı ve bundan dolayı yüklü ikramiye ödenmesi gerekeceği, emekli olanların yerine yeni personel istihdam edilmesinin ilave yük getireceği varsayımına dayandığı yorumları yapılıyor.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
KİMLERİ KAPSIYOR?
3600 ek gösterge; polis, hemşire ve diğer meslek gruplarını kapsıyor.
EMEKLİLERE YARAYACAK MI?
Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.
NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.
İŞTE MESLEK MESLEK YENİ EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYELERİ
Genel Müdür
Mevcut ek gösterge: 6400 Düzenleme sonrası ek gösterge: 6800 Mevcut emekli maaşı: 14.217 Mevcut emekli ikramiyesi: 303.736 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 14.295 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 303.561
Genel Müdür Yardımcısı
Mevcut ek gösterge: 3600 Düzenleme sonrası ek gösterge: 4800 Mevcut emekli maaşı: 9.800 Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 10.407 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 269.304
Üniversite Genel Sekreteri
Mevcut ek gösterge: 3600 Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300 Mevcut emekli maaşı: 9.310 Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.447 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252.352
Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı
Mevcut ek gösterge: 3000 Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300 Mevcut emekli maaşı: 5.627 Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.999 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252.352
Fakülte Sekreteri
Mevcut ek gösterge: 3000 Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600 Mevcut emekli maaşı: 5.627 Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.40
Daire Başkanı
Mevcut ek gösterge: 3600 Düzenleme sonrası ek gösterge: 4300 Mevcut emekli maaşı: 9.310 Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.447 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 252.352
Şube Müdürü
Mevcut ek gösterge: 2200 Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600 Mevcut emekli maaşı: 5.471 Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Kariyer Uzmanları
Mevcut ek gösterge: 3600 Düzenleme sonrası ek gösterge: 4200 Mevcut emekli maaşı: 9.310 Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 9.428 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 251.646
Avukat
Mevcut ek gösterge: 3000 Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600 Mevcut emekli maaşı: 5.627 Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
İl Müdürü (Ankara-İstanbul-İzmir)
Mevcut ek gösterge: 3600 Düzenleme sonrası ek gösterge: 4000 Mevcut emekli maaşı: 6.861 Mevcut emekli ikramiyesi: 247.408 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.940 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 250.23
İl Müdürü
Mevcut ek gösterge: 3000 Düzenleme sonrası ek gösterge: 4000 Mevcut emekli maaşı: 5.627 Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.940 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 250.23,
Polis
Mevcut ek gösterge: 2200 Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600 Mevcut emekli maaşı: 5.571 Mevcut emekli ikramiyesi: 200.258 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.961 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 250.408
Öğretmen
Mevcut ek gösterge: 3000 Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600 Mevcut emekli maaşı: 5.627 Mevcut emekli ikramiyesi: 202.909 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Hemşire
Mevcut ek gösterge: 2200 Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600 Mevcut emekli maaşı: 5.471 Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
Din Görevlisi
Mevcut ek gösterge: 2200 Düzenleme sonrası ek gösterge: 3600 Mevcut emekli maaşı: 5.471 Mevcut emekli ikramiyesi: 197.258 Düzenleme sonrası emekli maaşı: 6.861 Düzenleme sonrası emekli ikramiyesi: 247.408
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