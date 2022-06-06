3600 ek göstergede rakamlar netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek göstergede sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacağı açıklamasının ardından yeni gelişme yaşandı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından 3600 ek gösterge çalışmasına ilişkin detayları paylaştı. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte emekli, memur maaş ve ikramiyelerinin ne kadar artacağı da belli oldu. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları....
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin 4 meslek gurubunun değil, bütün memurlarının kapsayacağı müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini verdiği 3600 ek göstergede yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Detaylara göre 3600 ek gösterge düzenlemesiyle kimin maşının ne kadar artacağı da belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen 3600 ek gösterge açıklamaları şu şekilde;
Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize, polislerimize, sağlık çalışanlarımıza ve din görevlilerimize ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.
Ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı önümüzdeki yıl başından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. 1. dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri hemen 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında, genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 4400'e, şube ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri de 3000'e çıkartılacaktır.
Ek gösterge düzenlemesi memurlarımızın emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234-1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44 500 - 50 150 lira arasında artacaktır. Mülki idare amirleri başta olmak üzere yaptıkları işte özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici bir düzenlemeyi de bu kapsamda gerçekleştireceğiz.
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
Düzenleme Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.
KİMLERİ KAPSIYOR?
3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri kapsıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ek göstergenin sadece polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri değil, tüm memurları kapsayacağı müjdesini verdi.
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