3600 ek göstergede önemli gelişme: 2700 TL zamlanacak

Bu ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği sona erecek, emekli ikramiyesini yükselten 'tazminat yansıtma oranı' da yükselecek. 2200 ek göstergeden yararlananların 3600 ek göstergeye yükselmesi ile aylıklarda yıllık 2700 TL'lik artışlar yaşanacak.

Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini etkileyecek 3600 ek gösterge için yapılacak olan ikinci toplantı 16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Bu ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği sona erecek, emekli ikramiyesini yükselten 'tazminat yansıtma oranı' da yükselecek. 2200 ek göstergeden yararlananların 3600 ek göstergeye yükselmesi ile aylıklarda yıllık 2700 TL'lik artışlar yaşanacak.

İlk toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu.

Sabah'ın haberine göre, Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

MAAŞ 1.250 TL YÜKSELECEK

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.

Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.

Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak. 2008 öncesi işe başlayıp 30 yıl hizmeti olan memurların tazminata yansıtma oranı yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkacak.

MAYIS'TA MECLİS'E GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Meclis gündemine geleceğini duyurmuştu.

Haber7