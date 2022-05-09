3600 Ek Göstergede kritik tarih! Üçüncü toplantı yarın yapılacak
Son dakika: Milyonlarca öğretmen, hemşire ve polis memurunu ilgilendiren ek gösterge için üçüncü toplantı yarın yapılacak. Yaklaşık 5 milyon çalışanın maaş ve ikramiyelerinde artış yaşanacak. 3600 Ek Göstergenin ardından gözler, çalışmalarına ağırlık verilmesi beklenilen EYT düzenlemesine de çevrilmiş durumda. Peki, EYT ve ek gösterge çalışmalarında son hal ne? İşte 3600 Ek Gösterge EYT hakkında son dakika haberi.
Son dakika: EYT ve 3600 Ek Gösterge için kritik tarih geldi. Milyonlarca öğretmen, hemşire ve polis memurun beklediği, Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. Ardından taslak teklif haline getirilen Meclis'e sevk edilecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak.
12 MUTFAK ÇALIŞMASI YAPILDI
Ek gösterge düzenlemesine ilişkin 12 mutfak çalışması yapıldı. Memur maaşı, memur emekli aylığı ve ikramiyelerde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulaması kadro, hizmet sınıfı, derecelere göre farklılık gösteriyor. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerinin yanı sıra ek göstergesi 2200'den düşük olanlar, göstergesi olmayanları da kapsayacak şekilde kapsamlı bir çalışma yapıldı.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, hükümet ek gösterge teklifini taraflarla paylaşacak. Dört hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugüne kadar 12 mutfak çalışması yapıldığını belirterek, "Şimdi istiyoruz geneli kapsayacak şekilde bir teklif gelsin.
"MAYIS İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"
Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedar Bilgin son yaptığı açıklamasında, kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisine değinerek, “Mayıs içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız. Çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri, Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir. Bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması içinse milyonlarca çalışanın beklediği diğer bir mesele olan 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yapılan toplantılar EYT'liler için de kritik önem taşıyor.
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