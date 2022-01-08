3600 ek gösterge için tarih belli oldu! Polis, öğretmen, hemşire, imam maaş ve tazminatları artıyor

Yıllardır yılın hikayesine dönen 3600 gösterge kapsamına gireceklere ilişkin maaş ve kademe düzenlemesi, kapsamlı bir çalışmayla start aldı.

EKONOMİ 08.01.2022, 13:32
3600 ek gösterge için tarih belli oldu! Polis, öğretmen, hemşire, imam maaş ve tazminatları artıyor

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Düzenleme 2022'nin ilk 6 ayında bitecek" dedi. Çalışmanın polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde, çerçeve bir yasaya oturtulacağı belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında "3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak" dedi. Milyonlarca memur ile memur emeklisinin yakından takip ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili sadece belli meslek gruplarını değil tüm kamuyu kapsayacak şekilde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi. 

3600 gösterge kapsamına gireceklere ilişkin maaş ve kademe düzenlemesi, için başlatılan kapsamlı çalışma, ‘çerçeve Yasa’ şeklinde yapılacak ve çok sayıdaki meslek grubundaki kademeleri değiştirecek. Maaş artışı ve kıdeme göre denge getirilecek.

Edinilen bilgiye göre, önce polis ve öğretmenler üzerinden tartışılmaya başlayan 3600 gösterge çalışmasına ilişkin genel çerçeve belirlendi. Yapılan toplantılarda, çalışmanın polis, öğretmen, sağlık çalışanı, kamuda çalışan diğer meslek grupları ve din görevlilerini de kapsayacak şekilde, çerçeve bir yasaya oturtulacağı belirlendi.

Çalışma Bakanlığı’nda yürütülecek olan toplantılar, mayıs ayına kadar sürecek ve çerçeve yasa aynı dönemde TBMM’ye sevk edilecek. Çalışmanın ana çatısını, çalışanlar arasında ücret ve kıdem dengesinini bozulmaması oluşturduğu belirtildi. Parti kurmaylarının yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmesi şöyle:

Herkesin ek göstergesi artacak...

“Şöyle ki; 3600 gösterge alacak bir personelin çalıştığı kurumda daire başkanının göstergesinin de değişmesi gerekecek. Her ikisini de 3600 yapamazsınız."
"Diyelim ki; öğretmene 3600 gösterge veriyorsanız, daire başkanını 3600 göstergede bırakamazsınız. Bu durumda, daire başkanını 4200 gösterge yapacaksınız. Böylece son gösterge 9 binden 9600’e çıkacak."

Asker ile sivil arasındaki eşitsizlik giderilecek

"Her kademede göstergeler artmış olacak. Böylece, TSK personeli ile sivil bürokrasi arasındaki gösterge eşitsizliği de giderilmiş olacak.”

3600 ek gösterge ile maaşlar ve kıdem tazminatları artacak

3600 ek göstergenin ikramiye ve maaşlara yüzde 20 ila 25 oranında artış olarak yansıması bekleniyor.  Ek göstergenin aylıklara ve emekli ikramiyesine etkisi polis, öğretmen, polis, din görevlisinde farklı olurken; hemşire ve din görevlisinin aylıklarında etkisi biraz daha yüksek olabilecek.

2008 öncesi memuriyete başlayanlarda 3600 ek göstergenin etkisi ise maaştan çok emekli ikramiyesi ve emekli maaşında görülecek, ikramiyeyi ve maaşı artıracak. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak. Eğer 30 yıllık bir hizmeti varsa emekli ikramiyesinde 24 bin liraya yakın bir artış olacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesi ise daha sonra gündeme alınacak...

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