3600 ek gösterge bombası! Kimlerin ikramiyesi 50 bin lira artacak?

Asgari ücret 2022, emekli ve memur zammı meselesinin ardından 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. 3600 ek gösterge düzenlemesi için ikinci toplantı yapılırken, taslak metinler masaya yatırıldı. 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Kimler ek gösterge artışı alacak, maaşlar kaç lira artacak hepsi netleşiyor.

EKONOMİ 18.03.2022, 13:53
3600 ek gösterge bombası! Kimlerin ikramiyesi 50 bin lira artacak?

3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hızlandı. Milyonların takip ettiği ikinci toplantı yapıldı. Şimdi gözler Mayıs ayındaki üçüncü toplantıda. Faruk Erdem, Sabah'taki yazısında 3600 ek göstergeye ilişkin önemli detaylar aktardı:

Sendikalar 3600 ek gösterge ve ek gösterge çalışmalarının tüm memurları kapsamasını da bir kez daha gündeme getirdiler. Toplantıya hem çalışma Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Toplantıda alternatif taslaklar üzerinde müzakereler yapılırken ek göstergeden yararlanacak memur kapsamının geniş tutulması , ek göstergesi olmayan unvanların da kapsama alınması benimsendi.

Bu arada çalışmaların daha hızlı ilerlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal başkanlığında bir komisyon kuruldu. Komisyon toplantılarına Hazine ve Maliye Bakanlığı , Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile hizmet kollarının başkanları katılacak. Böylece her hizmet kolundaki unvanlar tek tek elden geçirilerek ek gösterge dengesizlikleri ortadan kaldırılacak.

Bakanlığın yaptığı teknik çalışmalarda alternatif taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar paydaşlarla yapılan toplantılarda azaltılarak tek bir metinde toplanacak. Taslaklarda yer alan bilgilere göre, ek gösterge artışı kamuda kapsamlı bir düzenlemeyi beraberinde getirecek. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müfettiş, uzman, kaymakam gibi kariyer meslek kadrolarında görev yapanların statü farklılıklarını korumak amacıyla ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacak.

Yapılacak ek gösterge artışlarında hiyerarşi, sorumluluk alanı ve görev dikkate alınacak. Askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de taslak metinlerde yer aldı.

Bunun dışında ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalarda gündemde yer alıyor. Böylece kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Ayrıca bu alandaki tüm dengesizlikler giderilerek ek gösterge sorunu tarihe karışacak.

Ek gösterge artışları mevcut maaşları artırırken asıl etkisini emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde kendini gösterecek. Burada hizmet yılı ve unvanlara göre maaşlarda 1.300 lirayı geçen artışlar ortaya çıkarken ikramiyelerdeki artış 50 bin lirayı geçecek. Burada bazı mesleklerde 2000 olan ek göstergeler 3000'e ve 2200 ek göstergeler ise 3.600'e çıkartılacak.

*Tüm unvanlar bütüncül anlayışla inceleniyor
*Ek göstergesiz memur kalmayacak
*Hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak

*Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak
*Sağlık ve teknik hizmetler gösterge alacak
*Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak

*Kariyer mesleklere 600 puan eklenecek
*Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek
*Mahalli idare yöneticileri de kapsama alındı

3600 EK GÖSTERGE NE GETİRECEK?

Emekli aylığı 5.242 6.399 1.157
İkramiye 168.031 205.113 37.082

30 YIL HİZMET

Emekli aylığı 5.592 6.826 1.234
Emekli ikramiyesi 201.637 246.135 44.498

35 YIL HİZMET

Emekli aylığı 5.941 7.252 1.311
Emekli ikramiyesi 235.243 287.158 51.915

HEMŞİRE

25 YIL HİZMET Mevcut Yeni Fark

Emekli aylığı 5.095 6.399 1.304
İkramiye 163.322 205.113 41.791

30 YIL HİZMET

Emekli aylığı 5.435 6.826 1.391
İkramiye 195.986 246.135 50.149

35 YIL HİZMET

Emekli aylığı 5.775 7.252 1.477
İkramiye 228.651 287.158 58.507

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