30.08.2021 tarihi itibariyle bankaların konut kredisi faiz oranlarında şaşırtan değişim!



30 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibariyle kamu ve özel bankaların konut kredisi faiz oranları ne durumda, en uygun konut kredisi hangi hangi banka tarafından veriliyor. Türkiye'de bilindiği gibi hem kamu hem özel bankalar 120 ve 240 aya kadar konut kredisi veriyor. Ancak en uygun konut kredisinin hangi banka tarafından verildiği ise genelde belli olmuyor. Bankaların faiz oranları sürekli değişiyor. Peki, Bugün itibariyle konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Konut Kredisi: Bugün itibariyle konut kredisi faiz oranları 24 Haziran 2021

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İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi günkü itibariyle konut kredi faiz oranları: Kredi Adı Faiz Oranı Maksimum Vade

Ziraat Bankası Konut Ürün Paketi %1,37 120 Ay

Vakıfbank SarıPanjur Konut Kredisi %1,37 120 Ay

Halkbank Hesaplı Evim Kredisi %1,38 120 Ay

Akbank Konut Kredisi %1,39 120 Ay

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,39 120 Ay

Türkiye İş Bankası Ev Kredisi Kampanyası %1,41 120 Ay

Garanti BBVA Kiracıya Mortgage %1,42 240 Ay

QNB Finansbank Standart Konut Kredisi %1,51 180 Ay

ING Bank Konut Kredisi %1,59 120 Ay

TEB Konut Kredisi %1,68 120 Ay

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,70 120 Ay

HSBC Sigortalı Konut Kredisi Kampanyası %1,74 120 Ay

Fibabanka Konut Kredisi %1,74 120 Ay

ICBC Turkey Konut Kredisi %1,89 120 Ay



KATILIM BANKALARI KONUT KREDİSİ ORANLARI Faizsiz konut kredisi veren katılım bankalarında ise kredi oranları şöyle:

KuveytTürk Katılım Bankası 1,49 vade 120 Ay

AlbarakaTürk yüzde 1,55 vadesi ise 120 Ay

Türkiye Finans yüzde 1,59 vadesi ise 120 Ay

Vakıf Katılım yüzde 1,43 vadesi ise 120 Ay

Ziraat Katılım Bankası yüzde 1,39 vadesi ise 120 Ay

Emlak Katılım Bankası yüzde 1,49 vadesi ise 120 Ay

KONUT KREDİLERİ DÜŞER Mİ?

Konut kredileri düşer mi veya konut kredisi faizlerinde düşüş beklentileri karşılanacak mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran salı günü TRT ortak yayınında yaptığı açıklamada faizlerle ilgili önemli ifadeler kullanımştı.

Erdoğan, Merkez Bankası başkanı ile görüştüklerini, yüksek faizlerin düşmesi gerektiği söylemişti. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra gözler konut sektöründeki kredilere çevrildi.

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay 95 bin 863 konut satıldı. Böylece 2020 yılının nisan ayına göre satışlarda yüzde 124,1'lik artış yaşandı.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), konut satışlarına yönelik düşük faizli kredi kampanyaları ile alternatif gayrimenkul finansman modellerinin hayata geçirilmesi önerisinde bulundu.

TMB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin nisan ayına ilişkin hazırladığı İnşaat Sektörü Analizi Raporu yayımlandı.

İnşaat sektöründeki girdi maliyetlerinin arttığına işaret edilen raporda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi'nin yıllık bazda ocakta yüzde 27,8 ve şubatta da yüzde 27,6 arttığı anımsatıldı.

Raporda, inşaat sektöründe piyasa şartlarındaki hızlı değişim, kurdaki dalgalanma, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ciddi finansal ve operasyonel sorunlar yaşandığı aktarıldı.

Geçen yıl konut fiyatlarında başlayan artışın, inşaat maliyetlerinde izlenen yükseliş paralelinde devam ettiği ifade edilen raporda, konut satışlarında bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,9 düşüş görüldüğü kaydedildi.

Bu çerçevede özellikle ilk el konut satışlarına yönelik düşük faizli kredi kampanyalarının hayata geçirilmesinin sektörün desteklenmesi için önemli olduğu belirtilen raporda, "Daha uzun soluklu olarak ise konut segmentindeki canlanmanın pek çok sektörde canlandırıcı etkisi dikkate alınarak alternatif gayrimenkul finansman modelleri geliştirilmesi ve özellikle dar gelirliler için konut hesabı uygulamasının etkin hale getirilmesi önerilmektedir" ifadesi kullanıldı.

İŞ DÜNYASI İNDİRİM İSTİYOR

Öte yandan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konut sektöründe tek oranlı katma değer vergisi (KDV) uygulanabileceğini belirterek, "KDV'de yeni düzenlemeye lokomotif sektörlerimizden konut sektöründen başlanabilir, tek oranlı ve yüzde 8 olarak uygulanabilir." ifadesini kullandı.

Baran, burada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisi altında geçen 1,5 yılın ardından, kademeli normalleşme ve aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasıyla hareketlenen ticarette çarkların daha işlevsel dönmesine yönelik görüşlerini ifade etti.

Türkiye'nin üretim ve ticaret potansiyelinin doğru vergilendirme politikalarıyla daha güçlü bir şekilde açığa çıkacağını vurgulayan Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile yaptıkları görüşmelerde "tek oranlı KDV" önerisinde bulunduklarını anımsattı. Baran, şunları kaydetti:

"KDV oranının yüksekliği kayıt dışı işlemleri özendirmekte ve yaygınlaştırmaktadır. Bu durum enflasyonist etkisinin yanı sıra gelir üzerinden alınan vergilerde de aşınmaya sebep olmaktadır. KDV'nin tek oranlı uygulanması vergi gelirlerini de artıracaktır. KDV'de yeni düzenlemeye lokomotif sektörlerimizden konut sektöründen başlanabilir, tek oranlı ve yüzde 8 olarak uygulanabilir."

Kaynak: sonhaberler