3 Eylül 2021|Güncel Döviz Fiyatlarında Artış Var Mı? Döviz Fiyatları Şaşırtıyor
Döviz fiyatları ne durumda?. Sırasıyla güncel döviz fiyatları. 3 Eylül 2021 güncel döviz fiyatları. Dolara yatırım yapan ve dolar borcu olanları yakından ilgilendiren bu haber dolar, euro ve sterlinin hangi seviyelerde olduğunu söylüyor. İşte detaylar..
3 EYLÜL 2021 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
DOLAR NE KADAR OLDU?
EURO NE KADAR OLDU?
Euro Alış Fiyatı: 9,8652 Satış Fiyatı: 9,8689 Euronun bugünkü alış kuru 9,8652 TL, satış kuru 9,8689 TL'dir.
STERLİN NE KADAR OLDU?
Sterlin kuru şu anki güncel rakamlara göre alış fiyatı 11,4254 TL, satış fiyatı ise 11,4827 TL seviyelerinde bulunmaktadır.
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|Akşam
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|Yatsı
|20:27
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0