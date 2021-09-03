3 Eylül 2021|Güncel Döviz Fiyatlarında Artış Var Mı? Döviz Fiyatları Şaşırtıyor

3 EYLÜL 2021 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI



DOLAR NE KADAR OLDU?

Usd Alış Fiyatı: 8,3052 Satış Fiyatı: 8,3102 Doların bugünkü alış kuru 8,3052 TL, satış kuru 8,3102 TL'dir

EURO NE KADAR OLDU?

Euro Alış Fiyatı: 9,8652 Satış Fiyatı: 9,8689 Euronun bugünkü alış kuru 9,8652 TL, satış kuru 9,8689 TL'dir.

STERLİN NE KADAR OLDU?

Sterlin kuru şu anki güncel rakamlara göre alış fiyatı 11,4254 TL, satış fiyatı ise 11,4827 TL seviyelerinde bulunmaktadır.