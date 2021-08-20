3 banka 15.000 TL acil kredi veriyor! SMS ve ATM ile başvuru yapın düşük faizli kredi hesaba yatsın. Acil nakit paraya ihtiyacı olan aynı gün içinde kredi çekmek isteyen vatandaşlar özellikle düşük faizli hızlı kredi veren bankalar araması ile en uygun faiz oranları üzerinden kredi çekmek istiyor. Acil nakit ihtiyacı olanlara özel olarak birçok banka SMS ve ATM ile başvuru üzerinden hızlı kredi veriyor. Peki düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? 15.000 TL acil kredi veren bankalar ve detaylar haberimizde...

Acil nakit para ihtiyaçları nedeniyle kredi çekmek isteyen birçok vatandaş bankaların ağustos ayı faiz oranları ve kredi kampanyaları üzerinde araştırma yapıyor. Bankalar sürekli olarak düzenledikleri kampanyalar sayesinde vatandaşları uygun geri ödeme koşulları ve düşük faiz oranları ile özel krediler sağlıyor. Biz de sizler için bazı bankaların acil kredi kampanyalarını derledik. Hem gelir belgesi göstermeye gerek olmadan SMS ve ATM ile başvuru yapabileceğiniz hem de düşük faizli 15 bin TL'ye kadar acil nakit alabileceğiniz bankalar haberimizin devamında sizi bekliyor.

BANKALARA KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Düşük faizli kredi kampanyası için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar kredi başvuru şartları nelerdir sorusunun yanıtını araştırıyor. Öncelikle Bütün bankalar kredi notu yüksek olan ve kredi sicili düzgün olan vatandaşlara Kredi vermeyi tercih ediyor. Kredi başvurusu yaptığınız andan itibaren T.C. kimlik numaranız üzerinden bir inceleme gerçekleştiriliyor ve kredi almaya uygunsanız Anında onay mesajı veriliyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar çok daha rahat bir şekilde Kredi çekebiliyor aynı zamanda faiz oranları da Kredi notuna göre düşebiliyor.

15.000 TL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ VEREN BANKALAR

Düşük faizli hızlı nakit kredi kampanyası yapan bankalardan biri QNB finansbank. Finansbank hızlı kredi başvurusu yapmak için SMS ile başvuru yöntemlerini kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek sayı t.c. kimlik numaranızı yazarak 50 30 a kısa mesaj göndermek. 15.000 TL'ye kadar olan nakit kredi başvurularınız için Finansbank herhangi bir gelir belgesi istemiyor. Kredi başvurunuz onay verilmesi halinde cep telefonunuza kısa mesaj geliyor ve talep ettiğiniz kredi tutarı hesabınıza yatırılıyor.

15.000 TL düşük faizli kredi veren diğer bir banka ise Garanti BBVA oldu. Ağustos ayına özel olarak faiz oranlarını güncelleyen Garanti Bankası düşük faizli kredi kampanyası ile ay sonuna kadar vatandaşları acil nakit veriyor.com Garanti Bankası kredi başvurusu online kanallar üzerinden yada banka şubelerine giderek yapılabiliyor. ancak düşük tutarda kredi talebinde bulunmak istiyorsanız online kanalları kullanabilir anında nakit ihtiyacınızı hesabınıza yatan para ile karşılayabilirsiniz.





Akbank'ta kolay kredi veren bankalardan biri olarak biliniyor ve özellikle Ağustos ayında yaptığı kampanyalarla müşterilerini mutlu etmeye devam ediyor. Akbank hızlı kredi başvurusu için yine online bankacılık ve mobil bankacılık hizmetlerinden faydalanmak mümkün. düşük faizli 15 bin TL'ye kadar kredi veren Akbank başvurunuzun onay alması halinde talep ettiğiniz tutarı hemen hesabınıza geçiyor. Akbank düşük faizli kredi kampanyası kapsamında 36 aya kadar vadeli kredi almak mümkün. Ayrıca 3 ay ertelemeli olarak da kredi kampanyası sunan Akbank müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgileri sizlerle paylaşıyor.

Kaynak:İlan365