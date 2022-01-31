2.el araç piyasası durdu!

2.el araç alım-satımı soğuk havaların etkisiyle dondu.

EKONOMİ 31.01.2022, 09:07 31.01.2022, 09:11
2.el araç piyasası durdu!

Samsun'da cumartesi günleri kurulan ikinci el oto pazarı sinek avladı. Eski günlerine göre çok durgun bir dönem geçiren pazarda alıcı ve satıcı sayısının yok denecek kadar az olması dikkat çekti. Arabalarını satmak için pazara gelen az sayıdaki satıcı, soğuk ve ekonomik durumun 2. el otomobil piyasasını olumsuz etkilediğini, alıcıların da pazara pek gelmediğini söyledi. Bazı satıcılar pazarda müşteri olmamasını otomobillerinin içerisinde uyuyarak değerlendirdi.

“Benim istediğim fiyat ile teklif edilen fiyat arasında dağlar var”

Pazara gelen az sayıda kişinin otomobil almak için az para teklif ettiğini ifade eden oto satıcısı Kemal Bay, “2. el oto piyasası görüldüğü gibi durgun. Önceden oto pazarı kalabalık olurdu. Bunda soğuğun yanı sıra ekonomik durumun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Kimse istediği aracı bulamıyor. İstediği aracı bulan da parayı çıkartamıyor. Ben sahibi olduğum Broadway otomobili satmak için geldim. 30 bin TL'ye satmayı düşünüyorum. Paraya ihtiyacım olduğu için aracımı satmak istiyorum. Aracımı almak için birkaç kişi sordu. Fiyatımı yüksek buldular ve gittiler. Benim istediğim fiyatla teklif edilen fiyat arasında dağlar vardı. Biz de satışı gerçekleştiremedik” dedi.

“Oto pazarı cumartesi günü değil pazar günü olmalı"

123 bin TL'ye satmaya çalıştığı arabasını soran bile olmadığını dile getiren otomobil satıcısı Murat Ayrancı, “Pazarın durumu ortada. Pazarda hiç kimse yok. 3-5 araba var. Bu pazarı buraya getirenlere sormak lazım. Eski pazar yeri daha güzel diyorlar. Pazarda az insan olmasında soğuk ve uzak olmasının etkisi var. Bir de oto pazarı cumartesi günü değil pazar günü olmalı. Bugün çok fazla sayıda çalışan var. Ben 2005 model Hyundai Elentra marka otomobilimi satmak için geldim. Model yükseltmek istiyorum. Fiyat etiketine 123 bin TL yazdık ama hala bekliyoruz. Bugün daha arabamı soran olmadı. Arabasını satmaya gelen birkaç kişi haricinde herhangi bir müşteriyi pazarda göremedim. Alacağım araba belli. Toyota marka bir araba istiyorum ama onu almak için önce bu arabamı satmam lazım” diye konuştu.

“35 bin TL'ye sattığım arabaya 25 bin TL teklif ediyorlar”

Araba alım satımında zorluk yaşanan bir dönemden geçtiklerini vurgulayan otomobil satıcısı Kemal Kara, “İkinci el otomobil piyasası hala çok pahalı. Sıfır arabalar tam anlamıyla gelmedi. Şu ana kadar da ne alan var ne de soran. Pazarda da kimse yok. Buraya gelip gidiyoruz. Kendi arabamı satmak istiyorum ama ne alacağım o da belli değil. Sahin marka arabanın değeri 15 bin TL iken 30 Bin TL istiyorlar. Ben bu arabayı kaça satacağım. Ben kendi Şahin'imi 35 bin TL'ye satmayı düşünüyorum ama 25-30 bin TL fiyat veriyorlar. Müşterisini bulursam satacağım. Havalar açılsa belki daha fazla insan pazara gelir ama zamların da etkisi olabilir. Alım gücünün düşmesi de bunda etkisi var. 2. el oto piyasasının düşeceğini de sanmıyorum” şeklinde konuştu.

"Cumartesi günü kurulan pazara pek rağbet yok"

Cumartesi günü kurulan pazara pek rağbet olmadığını belirten Recep Uzun ise şunları söyledi:
“Şu anda pazarda bir durgunluk var. Pazar yeni açıldı, bir de soğuk var diye fazla insan olmadığını düşünüyorum. Ben de arabamı satmak için pazara geldim. Duruma bakıp piyasaya göre bir fiyata satmak istiyorum. Kafamda bir satış fiyatı belirlemedim. Galerileri de gezip fiyat belirleyeceğim. Bu arabayı sattıktan sonra model yükseltmek istiyorum.”

Kaynak: EnsonHaber

Yorumlar (0)
-1
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 31 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 22 48
2. 1461 Trabzon FK 22 46
3. Sivas Belediyespor 22 41
4. Bodrumspor 22 40
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 22 40
6. Afjet Afyonspor 21 38
7. Somaspor 21 38
8. Çorum FK 22 37
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 21 35
10. Ankaraspor 22 32
11. Serik Belediyespor 22 29
12. İnegölspor 22 28
13. Etimesgut Belediyespor 22 26
14. Diyarbekirspor 22 25
15. Turgutluspor 22 23
16. Sarıyer 22 21
17. Adıyaman FK 21 19
18. Ergene Velimeşespor 22 18
19. Kahramanmaraşspor 22 12
20. Niğde Anadolu FK 22 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12