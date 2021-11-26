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23 Kasım dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarındaki son durum

Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da açıkladığı aylık faiz kararının ardından döviz fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar, sık sık "dolar ne kadar oldu" sorusuna internet üzerinden cevap arıyor. Peki, 23 Kasım dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte döviz fiyatlarındaki son durum!

DOLAR NE KADAR OLDU?

Geçen hafta yükselişini sürdüren dolar, dün akşam 11.47'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

23 Kasım sabah saatlerine 11 TL'nin üzerinde başlayan dolar, 11.4229 TL'den işlem görüyor.

EURO BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yüzde 0,37'lİk bir artış gösteren Euro ise 12,84 TL'den işlem görüyor. Euro geçtiğimiz gün 12,92 TL'ye iğne atarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

STERLİN NE KADAR OLDU?

23 Kasım günün ilk saatlerinde TL karşısında yüzde 0,34 değer kazanan sterlin 15,31 TL'den işlem görüyor.

kaynak:türkgün



