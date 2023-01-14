2023 yılı Milletvekili ve emekli milletvekili zamlı maaşları belli oldu

Yeni yılla birlikte asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamlar belli oldu.

Memur ve emekli maaşına gelen yüzde 30'luk zam milletvekili maaşlarına da aynı oranla yansıdı.

Maaşların zamlı hali

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Asgari ücret 8 bin 500 lira olurken, en düşük emekli maaşı da 5 bin 500 lira olarak açıklandı.

Vekil maaşının son hali

Milletvekili maaşı ise 56 bin 445 liradan 73 bin 379 liraya yükseldi. Emekli vekillerin aylıkları ise 39 bin liradan 51 bin 970 liraya yükseldi.

Son bir yılda milletvekili emeklilerine yapılan zam yüzde 176'yı buldu.

Böylece son 1 yılda milletvekillerine 33 bin 542 lira, milletvekili emeklilerine 33 bin 110 lira zam yapılmış oldu.

Ensonhaber