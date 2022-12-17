2023 Yılı Bütçesi TBMM'de kabul edildi

5 Aralık'tan beri devam eden bütçe maratonu sona erdi. 2023 bütçesi TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edildi.

EKONOMİ 17.12.2022, 08:34
2023 Yılı Bütçesi TBMM'de kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 12 gündür süren bütçe görüşmeleri bugün sonlandı.

2023 bütçesi kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 17 ayrı bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'ndaki oylama sonucu 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda ayrıca 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edildi.

"Enflasyon oranında kesintisiz bir düşüşün yaşanacağı bir dönem başlamıştır"
AK Parti adına Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ile Muhammet Emin Akbaşoğlu kürsüye çıkarak Türkiye'nin yeni yüzyıl hedefine vurgu yaptı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Enflasyon oranında kesintisiz bir düşüşün yaşanacağı bir dönem başlamıştır. Enflasyon dinamikleri her geçen gün iyileşmekte ve aylık veriler geçmiş yıl ortalamalarına benzer gerçekleşmeye başlamaktadır” dedi.

"İstiklal ve istikbalimizi 2023 Türkiye Yüzyılı mottosuyla gerçekleştireceğiz"
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, “Yeni yüzyıla yeni KIZILELMA’ya hep beraber kenetlenmeliyiz. İstiklal ve istikbalimizi hep beraber 2023 Türkiye Yüzyılı mottosuyla gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da gerçekleştirilen projelere dikkati çekti. Enerjide dışa bağımlılığın azalacağını söyledi.

Muhalefetten bütçeye  'hayır' oyu
Muhalefet temsilcileri ise bütçeyi eleştirerek, 'hayır' oyu vereceklerini vurguladılar.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bütçeye "hayır" oyu vereceğiz” dedi.

Ensonhaber

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