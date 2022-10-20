2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

Artan enflasyon ve yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonların gözü kulağı asgari ücret toplantısında. Bu sebeple sık sık 'Asgari ücret toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tahminleri neler güncel

Asgari ücretli çalışanlar ve aileleri yapılacak olan zam oranını merakla bekliyor. Pek çok kişi kulislerdeki tahminleri öğrenmek istiyor. Peki, asgari ücret nasıl hesaplanıyor ne kadarlık zam yapılır?

Asgari ücrete 2022 yılının ocak ayı için yüzde 50, temmuz ayı içinse yüzde 30 zam yapıldı. 2023 yılı zam oranı ise aralık ayında açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu her yıl aralık ayında dört önemli toplantı yapıyor. Toplantının sonucunda ise zam oranı ilan ediliyor. Geçtiğimiz yıl zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.

Zam oranı henüz belli olmasa da kulislerde tahminler konuşuluyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yönelik önemli ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her bütçemiz gibi 2023 teklifinde de çalışanından işverenine, esnafından çiftçisine tüm kesimleri koruyacak, yatırımları sürdürecek yaklaşımı esas aldık. Türkiye'nin önümüzdeki sene benzer tempoyu sürdürmesini sağlayacak bütçe hazırladık" dedi.

Takvim'de yer alan haberde ise 2023 yılı asgari ücret zam oranı için gündemde 30+50 formülünün olduğu iddiası yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret çalışmalarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başta olmak üzere yapıldığını ifade ederek, bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu ifade etti.

Asgari ücret için enflasyon rakamları önemli bir kıstas olarak dikkat çekiyor. Asgari ücret zammı kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacak. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak.

Asgari ücret, emekli ve memur Ocak zammı için ipucu veren veriler gelmeye devam ederken, Eylül ayı enflasyon rakamlarının belli olması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 7,05, memur ve memur emeklileri için yüzde 8,05 zam oranı belirdi.

Merkez Bankası Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2022 enflasyon rakamlarının yüzde 67,78 olması bekleniyor.

Yapılan hesaplara göre zam tahminleri şöyle: Zam oranı yüzde 30 net maaş 7.150,46 TL Zam oranı yüzde 35 net maaş 7.425,47 TL Zam oranı yüzde 40 net maaş 7.700,49 TL Zam oranı yüzde 45 net maaş 7.975,51 TL Zam oranı yüzde 50 net maaş 8.250,53 TL