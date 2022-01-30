2022 yılı cam film cezası ne kadar? Cam film yasak mı?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı hususunda yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği 21 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı. Bunun ardından binlerce araç sahibi insan cam filminin yasak olup olmadığını sorgulamaya başladı.

CAM FİLM YASAK MI?

Resmi Gazetede yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımı ile alakalı hükümde değişiklik gerçekleştirildi. Buna göre bundan sonra cam filmi ve renkli cam kullanımlarında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi temel alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin alakalı maddesi ise şöyle "Ayrıca, taşıtların camlarının görüntüyü farklılaştıracak derecede renkli olması yada camların üstüne renkli film tabakaları çekilmesi yasaktır" hükmünü içeriyor.

1 numaralı cam film ile 2 numaralı cam film yasak değilken, yüzde 75 altında ışık geçiren 3 numaralı ve 4 numaralı camlar yasaktır.

2022 YILI CAM FİLMİ CEZASI NE KADAR?

Cam filmi için cezalar hala devam ediyor. Bu yasağa uymayan sürücülere para cezası işlemi yapılmaktadır. Yıllar içerisinde değişen cam film para cezası şu şekildedir:

- 2022 yılı için 427 TL'dir. İndirimli ceza 320,25 TL'dir.

- 2021 yılı için 314 TL'dir. İndirimli ceza 235,50 TL'dir.

- 2020 yılı için 288 TL'dir. İndirimli ceza 216 TL'dir.

- 2019 yılı için 235 TL'dir. İndirimli ceza 176,25 TL'dir.

HANGİ DURUMLARDA CEZA UYGULANMAZ?

Cam Filmi uygulama kendinden film camlı otomobiller için geçerli değildir. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza yemeyecek. R43 camlar, yasa tarafından serbest tutuldu. Cam takmak isteyen kişiler, camın kalınlığına dikkat etmelidir. Cam filmin en az ışığın yüzde 70'ini geçirmesi gerekmektedir. Yani araçlara sadece 1 numaralı cam ile 2 numaralı cam takılabilir. Haber365