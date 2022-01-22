2022 yılı aile yardımı ne kadar oldu? İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren çok öenmli bir açıklama geldi. Erdoğan 2022 memur aile yardımlarına ilişkin son rakamları açıkladı. Erdoğan "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur." dedi.

AİLE YARDIMI NEDİR?

Aile yardımı, Devlet Memurları Kanunu'nun memurları ve memur ailelerini güvence altına alan maddesine dayanmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202, 204, 205. Maddeleri şu şekildedir; "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocuklarından her biri için ödenir."

2022 AİLE YARDIMI NE KADAR OLDU?

Çalışmayan eş için: 521 TL

6 yaşından küçük çocuklar için: 115 TL

6 yaşından büyük çocuklar için: 57 TL

Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı ödenebiliyor.Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük ya da büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

GEÇEN SENENİN RAKAMLARI:

1. 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 82,89 TL ödeniyor.

2. 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.

3. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.

4. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.

AİLE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

www.turkiye.gov.tr sitesinden e-devlet şifreniz ile sisteme girdikten sonra arama kısmından "Kamu Personeli Aile Bildirimi" yazarak ilgili modüle gidiniz. Açılan pencerede "Uygulamaya Git" düğmesine basınız. 5 saniye sonra "Aile Yardımı ve Aile Durum Ekranı"na bağlanacaksınız.

Bütün çalışanların burada mevcut bir aile durum bildirimi bulunmaktadır. Eğer bir değişiklik varsa Yeni Bildirim Oluştur düğmesine bastıktan sonra Mernisten Getir düğmesine tıklanır. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı olan bilgiler ekranda görünür. Eşiniz çalışıyor ya da çalışmıyor, çocuklarınıza ilişkin ayarlamaları buradan yapabilirsiniz. Evli olanlar evlilik cüzdanı bilgilerini de girmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt işlemi yapılmaz. Türkgün