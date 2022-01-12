2022 SGK ödenek ve primleri belli oldu! İşte yeni ücretler

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2022 yılında verilecek emzirme ve cenaze ödenekleri ile prim kesintisinden muaf tutulacak yemek ve aile yardımı tutarlarını belirledi. İşte SGK'nın genelgesi ile belirlenen yeni ücretlerin detayları...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİMİ 150,12 TL OLDU

Sigortalı bir işte çalışmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası primi ödeyerek kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler. Açıklamada şöyle denildi: "Genel Sağlık Sigortası primini (150,12 TL) ödeyecek gücü olmayan vatandaşların ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir testi yaptıran vatandaşların aile içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise Genel Sağlık Sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor. Bu kişiler devlet ve üniversite hastanelerine başvurduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirler.

EMZİRME ÖDENEĞİ 316 TL'YE YÜKSELDİ

Emzirme ödeneği, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilmektedir. 2021 yılında 232 TL olan emzirme ödeneği, 2022 yılında 316 TL oldu. Kişilerin emzirme ödeneğinden faydalanabilmesi için, 4A'lı (SSK) çalışanları için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması gerekiyor. 4B'li (BAĞ-KUR) çalışanları için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması ve prim borcunun olmaması gerekiyor.

CENAZE ÖDENEĞİ 1250 TL OLDU

Cenaze ödeneği, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin ve en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine veriliyor. 2021 yılında 918 TL olan cenaze ödeneği, 2022 yılında 1250 TL'ye yükseldi.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ 166,80 ÜZERİNDEN HESAPLANACAK

Geçici iş göremezlik ödeneği asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanarak, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniyle istirahatli olan sigortalılara verilmektedir. Sigortalıların 2022 yılı içerisinde istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 166,80 TL üzerinden hesaplanacak. Çırak ve öğrenciler için ise bu hesaplama 83,40 TL asgari üzerinden yapılacaktır. Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021 yılında başlamış olanlar da yararlanacak."

2022'DE RAPOR PARASI 111 TL'YE ÇIKTI

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya doğum nedeniyle istirahatli olanlara raporlu oldukları süre için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında rapor parası olarak da adlandırılan geçici iş göremezlik ödeneği, bu yıl prime esas kazancı asgari ücrete kadar olan çalışan için ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI

Asgari ücretteki artış doğum ve askerlik hizmet borçlanmasını da etkiledi. En düşük günlük prim 53 lira 38 kuruş, en yüksek prim ise 400 lira 32 kuruşa çıktı.

YURTDIŞI BORÇLANMA PRİMİ

Yurt dışı borçlanması yapanlardan ise prime esas kazancın yüzde 45'i oranında prim alınıyor. Gurbetçiler 2022 yılında yurt dışı borçlanması yaptıklarında günlük en az 75 lira 6 kuruş prim ödeyecekler. Öte yandan kısmi süreli işlerde çalışanlar, eksik prim günlerini 30 güne tamamlamak için isteğe bağlı ödeme yapabiliyor. 2022 yılında günlük 33 lira 36 kuruş prim ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilecekler.

SABAH