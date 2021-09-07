2022'nin Asgari ücreti ne zaman belli olacak?

Milyonlarca asgari ücretli nefesini tuttu, Akıllara tek soru 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Ne zaman belli olacak?

Milyonlarca asgari ücretli yıl sonuna yaklaşılırken maaşlarına yapılacak olan zammı merak ediyor. Eylül ayıyla birlikte akıllara “Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?” sorusu takılmaya başladı. Peki, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

2022 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında dört toplantı yapıyor. Gerçekleşen dört toplantının sonucunda zam oranı milyonlarla paylaşılıyor. 2020 yılında ilk toplantı 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlemişti.

İkinci toplantısını 15 Aralık'ta TİSK'in, üçüncü toplantısını ise 22 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan komisyon, son toplantısını 28 Aralık 2020'de gerçekleştirdi. Son toplantının ardından ise asgari ücret zammı açıklandı.

2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında yapması bekleniyor.