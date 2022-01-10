2022 işsizlik rakamları açıklandı!

2022 yılı işsizlik rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.

EKONOMİ 10.01.2022, 10:56 10.01.2022, 11:02
2022 işsizlik rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk Lirası’nda son 20 yılın en sert değer kaybının yaşandığı 2021 yılı Kasım ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 777 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,6

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 228 bin kişi artarak 29 milyon 855 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu.

İşgücü kasımda bir önceki aya göre 267 bin kişi artarak 33 milyon 632 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİĞİ ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 22,3, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 33,2 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 42,8 seviyesinde gerçekleşti.

Kasım ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 49 bin kişi, sanayi sektöründe 73 bin kişi, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 96 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,1’i tarım, yüzde 21,6’sı sanayi, yüzde 6,1’i inşaat, yüzde 55,2’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 22,1

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 22,1 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,4 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ORANI YÜZDE 29

Kasım ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 29,0 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 17,9 oldu.

kaynak:sözcü

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