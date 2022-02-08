2022 güncel akaryakıt fiyatları
Artan benzin fiyatlarının ardından son zamları herkes merakla araştırıyor. 2022 Şubat ayı güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor..
Araç sahipleri tarafınan güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları araştırılmaya başlandı. Akaryakıta yeni zam gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) tarafınan 2022 Şubat ayı güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu.
BENZİN VE MAZOT FİYATLARI
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Bu artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Bu gelişmelerin ardından Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira oldu.
Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıktı.
İstanbul benzinin litresi: 14,46 TL
İstanbul motorinin (mazot) litresi: 15,42 TL
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Ankara benzinin litresi: 14,53 TL
Ankara motorinin (mazot) litresi: 15,51 TL
İzmir benzinin litresi: 14,55 TL
İzmir motorinin (mazot) litresi: 15,51 TL
Kaynak:A haber
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